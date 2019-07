von Jasmin Radel

Heiß ersehnt war er, der Samstagabend mit der Eröffnung des Bachfests. Trotz eines Wolkenbruchs noch zwei Stunden zuvor strahlte um 18 Uhr die Sonne wieder und tauchte den Platz am Bach in ein tolles Ambiente zum gemütlichen Beieinandersitzen.

Veranstaltung entsprang aus finanziellen Nöten

Jedes zweite Jahr findet das vom Musikverein ausgerichtete Fest am Dorfbach statt und erfreut sich äußerster Beliebtheit in der ganzen Region. Die Idee dazu entsprang aber gar nicht der puren Feierlust, sondern finanziellen Nöten. „Der Verein stand damals kurz vor der Pleite und brauchte dringend Geld“, erzählt Vorsitzender Christian Hässler. Ein Fest für Jung und Alt in gemütlicher Atmosphäre am plätschernden Dorfbach wurde vom Rettungsring zum Selbstläufer und jährt sich nun schon zum 16. Mal.

Ein jährliche Ausrichtung ist nicht zu stemmen

Da der Musikverein Organisation, Aufbau sowie Verköstigung komplett selbst stemmt, ist eine jährliche Ausrichtung noch nicht möglich, denn alle Beteiligten arbeiten in über hundert Schichten die ganzen drei Festtage hindurch. Festbeginn ist normalerweise samstags um 18 Uhr, doch bereits eine halbe Stunde früher beginnen sich, die Festbänke mit Gästen zu füllen, und dem munteren Treiben auf dem Dorfplatz steht nichts mehr im Weg. Hinter den Kulissen aber drohte kurzzeitig eine „Käse-Katastrophe“: Man hatte vergessen, das Brot für den beliebten Raclettekäse zu bestellen. Aber die Degerfeldener wären nicht seit über 15 Jahren mit sicherem Stand im Festgeschäft, wenn sie sich von solch‘ einem Problem aus der Ruhe bringen lassen würden.

Mitglieder organisieren kurzerhand das Brot

Es wurde in aller Kürze souverän das nötige Brot organisiert und mit nur 20-minütiger Verspätung konnte mit dem Verkauf begonnen werden. Über drei Tage trifft man sich, musiziert und feiert zusammen. Verschiedene Gastvereine aus dem Umland tragen zum bunten Programm bei, und jeder Auftritt verspricht gute Unterhaltung. Den Anfang machte am Samstag der Musikverein Wollbach samt Sängerquintett. Mit den ersten swingenden Klängen von Benny Goodman wurde das Publikum sofort in den Bann gezogen, und selbst die Kleinsten zog es zur Bühne und sie tanzten mit.

Die Bühne steht direkt über dem Wasser

Alle Auftritte finden jedes Jahr auf einer großen Bühne direkt über dem Wasser statt, auf der zu späterer Stunde auch getanzt werden kann. Zum ersten Mal gab es anteilig zum Tanzbereich auch einen gemütlichen Loungebereich, der zum Verweilen bei leckeren Cocktails, kühlem Bier oder spritzigem Sekt einlud. Neben den gängigen Speisen und Getränken bot das Bachfest aber auch eine exklusive Schnaps- und Likörbar sowie ein enorm reichhaltiges, mit über 50 Kuchen bestücktes Buffet.

Die besondere Idee ist der Brassburger

Für den Sonntag hatten sich Frank Haßler und Dirk Lukasch für die hungrigen Besucher etwas ganz Besonderes ausgedacht – den Brassburger. Ein Hamburger, direkt auf der Bühne zubereitet. „Wir denken uns für jedes Fest was anderes aus, um die Besucher zu überraschen“, so Hässler. Gleiches gilt auch für die Gäste. „Vor zwei Jahren war es so heiß, dass sich die Musikgesellschaft Tegerfelden aus der Schweiz kurzerhand mit der kompletten Biergarnitur in den Bach gesetzt hat“, erinnert sich Hässler.

Das Bachfest endet am heutigen Montag mit dem Handwerker- und Bürohocker-Treff (ab 16 Uhr); Musik gibt‘s vom Musikverein Herten (19 Uhr) und den Rebländern (20.30 Uhr). Ab 15 Uhr können Kids eigene Instrumente bauen und vielleicht ein Konzert geben. Die Jugendkapelle Degerfelden spielt außerdem.