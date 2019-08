von Petra Wunderle

Keine Frage, die 31. Auflage des Sommernachtfestes in Warmbach ist auch in diesem Jahr eine echte Feriengaudi geworden. Sehr viele Stammgäste und auch neue Fans – wie zum Beispiel eine Familie aus Bayern, die zu Gast bei Verwandten in Herten ist – feierten ausgiebig bei der alten Schule im alten Kern von Warmbach. Zwei Bands und ein Musikverein sorgten für beste Stimmung.

Da stößt man doch gerne einmal an, bei so einem Erfolg der Veranstaltung. | Bild: Petra Wunderle

Gut gelaunt an allen drei Tagen

Gut gelaunt waren an allen drei Tagen rund 200 Frauen und Männer, tüchtige junge Mitglieder sowie Ehrenmitglieder beim Auf- und Abbau, in der Küche, am Grill, an der Bar und im Service aktiv. Bei herrlichem Sommerwetter gab es von Beginn an alle Hände voll zu tun.

Thomas Grießl hält die Fäden in der Hand

Thomas Grießl, der an der Spitze des Veranstalters Schmugglergilde steht, hielt die Fäden sicher in der Hand. Dass alle Mitglieder sowie die befreundeten Helferinnen und Helfer ihre Sache prima machten, wissen er und sein Team zu schätzen. „Einfach toll, wie alle tatkräftig im Einsatz sind. Wir haben nie Probleme, genügend Leute zu finden, manche bieten ihre Arbeitskraft nach dem Fest gleich wieder fürs nächste Jahr an“, weiß Grießl.

Gute Livemusik garantiert den Erfolg

Den Erfolg des Sommernachtsfestes sieht er auch darin begründet: „Wir haben stets gute Livemusik, und der Eintrittspreis ist seit Jahren stabil bei 4 Euro.“ Zugpferd am ersten Festtag war die Tanzband „Starlights“ aus Philipsburg mit einem rockigen Sound. Höhepunkt der Samstagnacht war der Auftritt der Showband „Upside Down“, in Warmbach keine Unbekannte, denn sie brachte das Volk bereits beim diesjährigen Schmugglerball zum Tanzen und zum Toben. Am Sonntag kamen die Gäste beim Frühschoppenkonzert mit der Blaskapelle Eichsel auf ihre Kosten.

Und viele kulinarische Spezialitäten

Neu bei dieser jüngsten Festauflage war ein kulinarisches Schmankerl: Neben den beliebten Dauerbrennern Currywurst und Fleischspieße samt Pommes – mit der unverkennbaren Schmuggler-Soße – sowie Calamares und Wurstsalat wurde ausschließlich am Sonntag ein sommerlicher Salatteller mit Putenstreifen serviert. „Wir dachten, das passt zu den sommerlichen Temperaturen und ist mal eine Abwechslung“, lacht Grießl.

Und auch an die ganz jungen Besucher hat man gedacht. Erstmals stand am letzten Festtag, dem Sonntag, eine Hüpfburg inmitten des Festplatzes. „So konnten die Erwachsenen schön feiern und die Kinder hatten ihren eigenen Spaß“, freut sich nicht nur der Schmuggler-Chef.