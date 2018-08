von SK

Ganz im Zeichen des 50-jährigen Städtepartnerschaftsjubiläums zwischen Rheinfelden und Neumarkt (Egna) stand das 44. Laubenfest am ersten Augustwochenende in Südtirol. In den Ansprachen zur Eröffnung des Festes würdigten die beiden Stadtoberhäupter, Oberbürgermeister Klaus Eberhardt und Bürgermeister Horst Pichler, die Qualität der Freundschaften – insbesondere zwischen Vereinen und Privatpersonen. Eindrücklich war auch die große Delegation aus Rheinfelden, die dem Fest eine Woche nach den Feierlichkeiten zum Stadtjubiläum die Aufwartung machte.

So konnte Oberbürgermeister Eberhardt unter anderem die Stadtmusik Rheinfelden begrüßen, die zu Beginn des Einmarsches den Takt angab und mit ihrer musikalischen Vielfalt imponierte. Vertreten waren ferner die Feuerwehr Rheinfelden mit der Abteilung Herten und Stadtfeuerwehrkommandanten Dietmar Müller an der Spitze, der Trottoirfestverein, die Berggeister Nollingen – sie halfen auch mit, den Rheinfelder Stand zu bewirten, – eine Delegation der Latschari und die Mitglieder des Ortschaftsrates Nordschwaben. Einmal mehr zeigte sich, dass auch viele Rheinfelder Bürger das Laubenfest zu einem Besuch in Neumarkt nutzten.

OB Eberhardt wurde die Ehre zuteil, im Rahmen der Eröffnung das Bierfass anzuzapfen, was mit zwei präzisen Schlägen unerwartet schnell gelang. Die Feier in den jeweiligen Vereinsbeizen fand aufgrund der hervorragenden Wetterbedingungen einen regen Zuspruch, so dass die Rheinfelder Delegation einmal mehr von dem besonderen Charakter des Laubenfestes angetan war.

