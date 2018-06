Rheinfelden Tierheim plant Isolierstation

Die Kapazitätsgrenze bei der Aufnahme von Katzen ist erreicht. Die Einrichtung ist auf Spenden angewiesen.

Rheinfelden – Das Rheinfelder Tierheim stößt besonders bei der Aufnahme von Katzen immer wieder an seine räumlichen Grenzen. Dieses Problem möchte der Tierschutzverein nun nachhaltig lösen und plant eine Isolierstation im ehemaligen Futterlager. Hannelore Nuss, Vorsitzende des Vereins, bittet um finanzielle Unterstützung durch die Bevölkerung.

Insgesamt 15 Katzen beherbergt das örtliche Tierheim derzeit dauerhaft, die immer wieder wechselnden Pensionsgäste gar nicht mitgerechnet. Allein sechs dieser Katzen müssen isoliert werden. Sie wurden erst vor kurzer Zeit aufgefunden und müssen separat beobachtet werden. Man möchte Krankheiten ausschließen können, mit denen sie die anderen Tiere anstecken könnten. Diese Vorgehensweise benötigt sehr viel Platz, der im Tierheim eigentlich nicht vorhanden ist. Die Mitarbeiter des Tierheims sind kreativ und finden immer wieder Lösungen, so wohnt derzeit ein schwarzer Kater im tierärztlichen Behandlungszimmer. Hannelore Nuss rettete ihn, sowie eine Katzenmutter mit drei Babys von einem Hof, auf dem sie totgeschlagen werden sollten. Eine Situation, bei der die Rettung nicht aufgeschoben werden konnte. Andere Tiere müssen derzeit aber warten, weil einfach kein Platz vorhanden ist. Darunter sind viele Streuner. „Kranke und schlecht ernährte freilebende Kätzchen pflanzen sich ungehindert fort,“ erklärt Nuss. Diese Tiere werden üblicherweise eingefangen, um im Tierheim geimpft, kastriert und dann sozialisiert zu werden, damit für sie ein neues Zuhause gefunden werden kann.

Um das Problem langfristig zu lösen, haben sich die Mitarbeiter des Tierheims zusammengesetzt. Ihre Idee war, eine Isolierstation im Katzentrakt aufzubauen. „Zuerst dachten wir daran, die isolierten Katzen in einem Bauwagen oder Container unterzubringen“, erzählt Nuss. Doch dies sei nicht realisierbar, bedauert sie. Dann reifte der Gedanke, das Futterlager in einen Bauwagen oder Container auszuquartieren und den bisherigen Raum zur Isolierstation umzubauen.

Fünf große Käfige sollen angeschafft, das Fenster und der Boden müssen erneuert werden. Ganz zu schweigen davon, dass erst noch ein Bauwagen gefunden und bezahlt werden muss. „Obwohl wir vieles in Eigenregie oder mit der Hilfe von Vereinsmitgliedern erledigen wollen, rechnen wir mit Kosten von etwa 10 000 Euro,“ so Nuss, „dies geht an unser finanzielles Limit.“ Aus diesem Grund hat der Tierschutzverein ein Konto eingerichtet und bittet um finanzielle Unterstützung.

Spendenkonto: „Isolierstation Tierheim Rheinfelden“, Sparkasse Rheinfelden IBAN: DE78 6835 0048 3033 9130 74