von Ralf H. Dorweiler

Vor rund vier Monaten reifte bei den Verantwortlichen des Tierheims Rheinfelden und Umgebung der Wunsch nach einer Quarantänestation (wir berichteten). Viele Helfer, Spender und neue Verbündete wurden gefunden, so dass der neuen Station nichts mehr im Wege steht. Am Donnerstag wurde ein neuer Container angeliefert, der in Zukunft als Futterlager dienen soll. Dort, wo bislang das Lager war, kann nun die Quarantänestation, vornehmlich für Katzen, eingerichtet werden.

Hannelore Nuss mit starkem Team

Hannelore Nuss ist quirlig wie immer. Schnell nimmt sie noch eine Spende entgegen, die ihr während des Termins mit der Zeitung vorbeigebracht wird, dann zeigt sie ein paar der aktuell im Tierheim lebenden Tiere. Als Vorsitzende des Tierschutzvereins hat sie viele Aufgaben und ist froh, sich auf ein tolles Team verlassen zu können, insbesondere auf Willi Kelz, der sich mit ihr um den „Außendienst“ kümmert. „Gestern Nacht rief die Polizei an, weil Leute sich nicht ins Haus getrauten. Im Flur saß eine Fledermaus“, erzählt er. Und fügt an, dass das Telefon immer häufiger auch nachts klingelt. Hannelore Nuss kann das bestätigen.

Platz für bessere Bedingungen

Mit 14 Hunden in acht Zwingern und 40 Katzen auf dem Raum, der eigentlich für nur 20 gedacht war, ist das Tierheim vollbesetzt. Kaninchen und andere Kleintiere sind in der Außenstelle in Öflingen bei Sabine Becker. Hauptamtlich im Tierheim arbeiten Gabi Scheiner und Mihaila Desposevic. Die beiden haben ein paar Boxen im Flur aufgestellt, wo bislang Katzen von anderen separiert werden, bis man weiß, ob sie ansteckende Krankheiten haben und wie sie sich verhalten. Aber es braucht dafür bessere Bedingungen. Um die wichtige Quarantänestation einrichten zu können, fehlte aber der Platz.

Günstiger Preis für Container

Hannelore Nuss forschte nach und stieß auf die Firma Hery, die in Rheinfelden Container und Baustelleneinrichtungen vertreibt. Geschäftsführer Radovan Heinzig zeigte sich Nuss’ Besuch beeindruckt. „Uns ist der Tierschutz wichtig“, sagte er. Darum sei man dem Tierschutzverein sehr weit entgegengekommen mit dem Preis für einen sechs mal 2,50 Meter großen Container, der wärmegedämmt, beheizbar und mit Verkabelung und Fenstern versehen ist. Am Donnerstag wurde der Container angeliefert, in der kommenden Woche werden Regale eingebaut. Der Container wird zum neuen Futterlager, während man den bisher genutzten Raum im Haupthaus zur Quarantänestation umbaut.

Hannelore Nuss dankt allen Spendern, die dazu beigetragen haben, dass ein schwerwiegendes Problem für den Tierschutzverein so schnell und gut gelöst werden konnte. Darunter gab es auch kreative Ideen, etwa von Tanjas und Annettes Backstübli in Degerfelden. Dort wurden Herzkekse gebacken, deren Erlös ans Tierheim ging.

