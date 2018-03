Rheinfelden Teurer Unterstand: 18 neue Fahrradabstellplätze am Bahnhof in Herten schlagen mit rund 37.000 Euro zu Buche

Teurer Unterstand: 18 neue Fahrradabstellplätze am Bahnhof in Herten schlagen mit rund 37.000 Euro zu Buche

Am Montag kam der Ortschaftsrat in Herten zu seiner öffentlichen Sitzung zusammen. Auf der Tagesordnung standen mehrere interessante Themen.

Baubeschluss für Kürzeweg

Mit nur einer Enthaltung stimmte der Ortschaftsrat für das Baugebiet „Kürzeweg“. Den Tagesordnungspunkt leitete der stellvertretende Ortsvorsteher Hans Schiffmann, weil sich unter anderen auch Ortsvorsteherin Sabine Hartmann-Müller als unmittelbare Anliegerin des Baugebiets für befangen erklärte.

Weitreichende Debatten um das neue Baugebiet gab es nicht. Der Baubeschluss betrifft im Wesentlichen die Erschließungsarbeiten, die noch in diesem Jahr erfolgen sollen. Davon betroffen ist einerseits die Abwasserbeseitigung, für die im Wirtschaftsplan 2018 des entsprechenden Eigenbetriebs 299 000 Euro zur Verfügung stehen. Weitere 508 000 Euro stehen im Haushaltsplan für den Straßenbau und die Straßenbeleuchtung zur Verfügung.

Schiffmann stellte die neu entstehende Erschließungsstraße vor, die fortan unter dem Namen Tanzmattstraße das neue Baugebiet von der Eigenstraße aus durchqueren werde und in einer Schleife zur Augsterstraße führen soll. Wichtig war allen Beteiligten die Feststellung, dass vom westlich gelegenen Kürzeweg lediglich ein Fuß- und Radweg in das Baugebiet „Kürzeweg“ führen wird, was so auch realisiert wird. Durch den Verlauf der neuen Tanzmattstraße wird der an der Augsterstraße gelegene Spielplatz etwas kleiner.

Thema Einfriedungsordnung

Wie hoch dürfen Hecken an Hausgrundstücken sein, aus welchen Materialien dürfen Grundstückseinfriedungen bestehen, wie hoch dürfen diese sein und was kann im Rahmen der städtebaulich vertretbaren Gestaltung genehmigt und akzeptiert werden?

Solche Fragen beschäftigen den Ortschaftsrat immer wieder. Mehrfach mussten sogenannte Befreiungen erteilt werden, wenn eine geplante Einfriedung nicht den Vorgaben der Bebauungspläne entsprach. Allzu oft gingen jedoch auch die Vorstellungen der Ortschaftsräte auseinander, denn was dem einen noch vertretbar erschien, war anderen bereits ein Dorn im Auge. Damit dies künftig ein Ende hat und einheitliche Vorgaben festgelegt werden können, wünscht sich das Gremium von der Stadt einen Vorschlag für eine sogenannte „Einfriedungssatzung“, die für Herten verbindlich festlegen soll wie Einfriedungen ausgestaltet werden können. Kommunen können durch die Satzung örtliche Bauvorschriften erlassen über die Art, Gestaltung und auch Höhe von Einfriedungen.

Fahrradunterstände am Bahnhof

Am Bahnhof in Herten sollen neue Fahrradunterstände für zweimal 18 Fahrradstellplätze entstehen. Die Kosten für die Maßnahme belaufen sich auf 37.000 Euro, was einigen der Ortschaftsräte als zu hochpreisig erschien. So auch dem SPD-Ortschaftsrat Nico Kiefer. Er sagte, dass die neuen Fahrradabstellplätze, die unter dem Begriff „Omega“ firmieren, eher in Großstädten zum Einsatz gelangen. Dennoch sei auch er wie die meisten übrigen Ortschaftsräte froh über die Maßnahme.

Debattiert wurden dann auch nur noch etwaige Schutzmaßnahmen gegen Vandalismus, denn das Dach der „Omega-Fahrradunterstände“ sei zwar durchsichtig und hell, aber auch aus Acryl, sodass die Gefahr von Beschädigungen vorgegeben sei, so fürchteten es mehrere Ortschaftsräte. Aus den Reihen der SPD kam dann der Vorschlag, die neuen Fahrradüberdachungen gegebenenfalls mittels LEDs zu beleuchten, was aber wieder verworfen wurde.

Hartmann-Müller machte darauf aufmerksam, dass sich in unmittelbarer Nähe der Abstellplätze ja eine Straßenlaterne befinde, die das Szenario erleuchten würde. Vor Ort wurde jedoch festgestellt, dass gerade diese Straßenlaterne defekt ist, was noch zu beheben wäre, bevor die neuen, luxuriösen Fahrradüberdachungen installiert werden.