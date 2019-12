von sk

Über die Weihnachtsfeiertage und Neujahr gelten bei der Stadtverwaltung Rheinfelden, im Rathaus, im Bürgerbüro, im Sozialen Kompetenzzentrum mit Bürgertreffpunkt Gambrinus und Treffpunkt Rathaus Café, im Jugendhaus, in der Stadtbibliothek sowie in den Ortsverwaltungen teilweise geänderte Öffnungszeiten. Wie die Stadtverwaltung mitteilt schließen das Rathaus, das Soziale Kompetenzzentrum und das Bürgerbüro am Freitag, 20. Dezember, bereits um 10.30 Uhr. Am Montag, 23. Dezember, sind Bürgerbüro und Stadtverwaltung zu den üblichen Öffnungszeiten erreichbar. Die Stabsstelle Integration und Flüchtlinge, das Gambrinus und das Rathauscafé bleiben geschlossen, die Stabsstelle bis einschließlich ersten Januar. Der Bürgertreffpunkt und das Rathauscafé machen bis einschließlich Montag, 6. Januar, Betriebsferien (Das Rathauscafé hat auch Dienstag, 7., und Donnerstag, 9. Januar, zu). Am Dienstag, 24. Dezember, bleibt die gesamte Stadtverwaltung geschlossen.

Zwischen den Jahren zu

Zwischen den Jahren haben das Bürgerbüro, das Rathaus und das Soziale Kompetenzzentrum am Freitag, 27. Dezember, geschlossen. Die Stadtbibliothek ist normal geöffnet. Am Montag, 30. Dezember, haben das Bürgerbüro und die Stadtverwaltung vormittags von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Am Dienstag, 31. Dezember, bleibt die gesamte Stadtverwaltung geschlossen. Zudem schließt das Bürgerbüro am Donnerstag, 2. Januar, bereits um 17 Uhr. Das Jugendhaus macht über die Feiertage Betriebsferien und ist von Freitag, 20. Dezember, bis einschließlich Montag, 6. Januar, geschlossen. Die Jugendtreffs in Herten (Morgenrot) und Karsau (4US) bleiben ebenfalls von Montag, 23. Dezember, bis einschließlich Montag, 6. Januar, geschlossen. Die Ortsverwaltungen haben alle von Montag, 23. Dezember, bis Montag, 6. Januar, zu (nur Adelhausen ist am 23. noch geöffnet).