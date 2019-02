von Horatio Gollin

Spielerisch entdecken Viertklässler am Tag der offenen Tür die Gertrud-Luckner-Realschule (GLR), während ihre Eltern an einer Informationsveranstaltung teilnehmen. Jährlich starten vier oder fünf fünfte Klassen ins neue Schuljahr.

Eine Biene unter dem Mikroskop

„Ich helfe ihm am Mikroskop. Ich stelle es scharf, damit er sehen kann, wie eine Biene unter dem Mikroskop aussieht“, erklärt der Realschüler Noah. Er richtet den Objektträger unter dem Objektiv aus und stellt die Schärfe ein. Dann rückt Noah ein bisschen zur Seite, damit der Viertklässler Nevio auch durch das Okular blicken kann. Nevio besucht die Scheffelschule in Herten. Er begutachtet das Insekt. „Hast du auch die kleinen Härchen gesehen?“, fragt der Siebtklässler. Nevio nickt. Auf die Frage, wie er den Tag der offenen Tür an der GLR findet, antwortet er: „Ich finde alles gut.“

Bläserklasse eröffnet das Programm

An der GLR herrscht ein großer Andrang, als sich die Viertklässler und Eltern der Rheinfelder Grundschulen in der Mensa versammeln, wo sie musikalisch von der Bläserklasse unter Leitung von Lehrer Dominik Leibold begrüßt werden. Er erklärt, dass die Viertklässler das Gebäude erkunden dürfen, während ihre Eltern einer einstündige Informationsveranstaltung in der Mensa beiwohnen.

Zwölf kleine Gruppen machen sich auf den Weg

Am Eingang haben die Viertklässler Laufzettel bekommen, die mit zwölf verschiedenen Tieren gekennzeichnet sind. Die Viertklässler sortieren sich in zwölf kleinen Gruppen, die von Lehrern und Zehntklässlern durch das Schulhaus geführt werden. In den Fachräumen und Klassenzimmern präsentieren Realschüler und Lehrer an 13 Stationen Fächer wie Alltag und Soziales, Deutsch, Französisch oder Mathematik, aber auch den Schulsanitätsdienst.

Infos zu Schulprofil und Stundenplangestaltung

Während ihre Kinder spielerisch das Schulhaus und die Fächer entdecken, werden die Eltern von der stellvertretenden Schulleiterin Andrea Bandow und der Beratungslehrerin Dorothea Assfalg über Schulprofil, Stundenplangestaltung in der fünften Klasse, Schülerbibliothek und wählbare Kursangeboten in der Ganztagsbetreuung informiert.

Wahlangebote am Mittwochnachmittag

Immer Mittwochnachmittags haben die Schüler ein Zeitfenster für Wahlangebote. Bandow erklärt, dass die Schüler jedes Halbjahr aus etwa 15 Kursangeboten der außerschulischen Partner Sozialer Arbeitskreis, Volkshochschule und Musikschule wählen können. Es gibt Angebote aus dem Sport- und Musikbereich, aber auch Handwerkliches, Gartenbau oder Zehn-Finger-Schreiben am PC.

Das große Deutschlandpuzzle ist kein Problem

„Ich zeige euch jetzt ein paar Sachen. Wir beginnen mit Erdkunde“, eröffnete Lehrerin Ursula Walser ihrer Viertklässler-Gruppe. Im mit Karten dekorierten Klassenzimmer warten schon Lehrerin Marina Reichmann und Realschüler mit einem großen Deutschlandpuzzle, welches die Grundschüler mit Spaß zusammensetzen. Viel Hilfe brauchen sie dabei nicht. „Du hast Berlin in der Hand, weißt du schon, wohin es gehört“, fragt Reichmann. Zielgenau setzt der Viertklässler das Puzzlestück ein. Bis zum Ende der Infoveranstaltung kann jede Gruppe vier Angebote besuchen, dann geht es zurück zu den Eltern, mit denen sie die Schule auf eigene Faust weiter erkunden.

730 Schüler, 28 Klassen und 50 Lehrer

Rund 730 Schüler in 28 Klassen werden in der Realschule von 50 Lehrern unterrichtet. Zum neuen Schuljahr rechnet Bandow erfahrungsgemäß mit vier oder fünf fünften Klassen. Um den Tag der offenen Tür zu gestalten, sind zahlreiche Lehrer und Schüler eingebunden. „Ich gehe auf die Realschule. Meine Schwester ist auch hier“, erklärt Tim von der Dinkelbergschule in Minseln. Bei den Angeboten wird es den Viertklässlern auch nicht langweilig, da die GLR sich nicht nur in all ihren Facetten präsentiert, sondern das Mitmachen und das Entdecken in den Vordergrund stellt. „Ich finde die Realschule toll, die machen gute Sachen“, meint Ghazal von der Goetheschule. „Ich mag auf die Realschule gehen.“