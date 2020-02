von Heinz Vollmar

Die stark befahrene Schopfheimer Straße, Hauptdurchgangsstraße in Nordschwaben soll beruhigt werden. Dies ist erklärter Wunsch des Ortschaftsrates und der vom Verkehr in der Schopfheimer Straße betroffenen Bürger. Wie und ob eine entsprechende Verkehrsberuhigung gelingen kann, ist aber vorerst noch offen.

In der Sitzung widmeten sich die Räte am Mittwoch diesem Thema, das in den zurückliegenden Monaten rege diskutiert wurde und auch Vorstellungen für eine Verkehrsberuhigung gedanklich entwickelt wurden. Ortsvorsteher Sven Kuhlmann verwies vor allem auf die prekäre Verkehrssituation an der Bushaltestelle, die sich gegenüber der Festhalle von Nordschwaben befindet. In diesem Bereich komme es immer wieder zu gefährlichen Situationen während der Stoßzeiten des Durchgangsverkehrs. Dies gelte vor allem für Schulkinder, die auf den Bus warten und vom dichten Autoverkehr an der Haltestelle betroffen seien. Man habe deswegen auch Überlegungen angestellt, die Haltestelle in eine in unmittelbarer Nähe liegende Nebenstraße zu verlegen. Man befürchte jedoch, dass der Busbetreiber damit nicht einverstanden ist.

Mehr Verkehrsberuhigung

In Bezug auf eine Verkehrsberuhigung gehe es aber auch darum, die Geschwindigkeit der Autos, die das Dorf durchqueren zu reglementieren. Diesbezüglich habe man auch an eine generelle Tempo 30-Regelung gedacht. Es stelle sich aber die Frage offen, ob dies rechtlich möglich ist, so Ortsvorsteher Sven Kuhlmann. Am 26. März dieses Jahres soll nun eine Verkehrsbegehung mit allen beteiligten Behörden und Experten stattfinden, um nach Lösungen für eine Verkehrsberuhigung zu suchen.

„Unser Dorf hat Zukunft“

Ein weiteres Thema betraf die Frage, ob sich die Ortsverwaltung am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ beteiligen soll. Bereits vor einigen Jahren hatte sich Nordschwaben am Wettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“ mit Erfolg beteiligt. Der Ortschaftsrat diskutierte das Thema sehr kontrovers. Einige Mitglieder sprachen von einem massiven Arbeitsaufwand, der mit einer Teilnahme am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ verbunden ist. Andere erklärten wiederum, so auch Gemeinderätin Rita Rübsam, dass eine Teilnahme am Wettbewerb dem Dorf schon etwas bringe. Letztendlich einigte man sich darauf, zunächst die Meinung der örtlichen Vereine einzuholen. Erst danach werde man das Thema wieder auf die Tagesordnung einer Ortschaftsratssitzung setzen.