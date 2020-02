von Martin Eckert

Im Rahmen der Rheinfelder Friedhofskonzeption 2050 hatte die Stadt zu einem Workshop bezüglich der zukünftigen Gestaltung des Friedhofs Herten-Degerfelden eingeladen. Zahlreiche Ortschaftsräte, Vertreter der Verwaltung und Gewerke waren der Einladung gefolgt, so dass schlussendlich rund 40 Personen zusammenkamen.

Die aktuelle Situation

Los ging es mit einem Vorort-Termin auf dem Friedhof, bei dem Ortsvorsteher Frank-Michael Littwin die aktuelle Situation präsentierte, die einiges an Verbesserungspotenzial bietet. Aktuell finden auf dem Friedhof jährlich rund 50 Bestattungen statt, davon 14 Erdbestattungen und 36 Urnenbestattungen. Diesen geänderten Bestattungsgewohnheiten, weg von der Erdbestattung, möchte man Rechnung tragen. „Wichtig ist, dass die Menschen die hier gelebt haben, bei uns auch so bestattet werden können, wie sie es sich wünschen“, so Littwin. Auch gilt es zu berücksichtigen, dass die Friedhöfe heute nicht nur ein Ort der letzten Ruhestätte, sondern für viele Menschen ein Ort der Ruhe sind. Im Anschluss ging es dann ins Hertener Rathaus. Bürgermeisterin Diana Stöcker ging hier nochmals auf die Historie ein.

Vorschläge intensiv diskutiert

Denn vor zwei Jahren gab es bereits einen Workshop, bei dem die Erwartungen der Bürger abgefragt wurden. Basierend auf diesen Ergebnissen hatte Jochen Dittus von der AG Freiraum ein neues Konzept erstellt. Während des Workshops wurden die Vorschläge intensiv in vier wechselnden Gruppen diskutiert und weitere Ideen, Vorschläge und Detaillösungen gesammelt. Zum Abschluss wurden diese von den jeweiligen Moderatoren kurz präsentiert. Als Ergebnis des Vormittags sollen Wege verlegt und mit Bäumen und Pflanzen verschiedene Bereiche geschaffen werden. Dazu kommen ein zentraler Platz und weitere Sitzgelegenheiten, die zum Verweilen einladen sollen.

Offener und attraktiver

Ebenso sollen der Bereich um die Einsegnungshalle neu gestaltet und dadurch offener und attraktiver werden. Unterhalb der Einsegnungshalle soll ein neues Urnenfeld ohne Grabplatten entstehen. Dafür soll es einen zentralen Punkt geben, an dem die Namen genannt und Blumen und Kerzen abgelegt werden können. Die Maria-Schnee-Kapelle soll einen neuen Vorplatz erhalten und als Nebeneingang dienen. Ebenso soll im Nordosten ein Urnenhain mit Waldcharakter entstehen, und im Südosten ein neues Gräberfeld. Überlegt wurde, auch für Erdbestattungen eine Wiese zu schaffen, auf denen dann nur der Grabstein steht. Die Rasenfläche könnte von der Stadt gepflegt werden.

Langfristige Planung

Die Planung muss jedoch langfristig erfolgen, da die Laufzeit der Gräber zwischen 15 und 25 Jahren liegt und vieles daher nicht sofort umgesetzt werden kann. Auch beträgt das Budget aktuell nur 40.000 Euro. „Was wir heute machen ist, eine Vision und Strategie für die Zukunft zu entwickeln. Wir müssen zunächst Prioritäten setzen“, so Stöcker. Auch das Josefshaus das über einen eigenen Bereich auf dem Friedhof verfügt, möchte sich an dem Gesamtkonzept beteiligen.