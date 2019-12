von Horatio Gollin

Der Tierschutzverein Rheinfelden hat im vergangenen Jahr 500 bis 600 Tiere im Tierheim versorgt. Aufgrund der vielen Fundtiere mussten die Plätze für Pensionstiere reduziert werden. Das gab die Vorsitzende Hannelore Nuss bei der Jahresversammlung des Vereins am Wochenende bekannt. Außerdem wurde das Dach des Tierheims erneuert, der Katzentrakt folgt als nächstes.

Investitionen stehen an

„Die Pensionstiere sind unser Geld, aber hier mussten wir zurückschrauben, weil es so viele Fundtiere hat“, berichtete Nuss. Ein Ärgernis war, dass aufgrund einer Infektionskrankheit alle Kratzbäume entsorgt werden mussten. Eine Sanierung des Katzentrakts steht zuerst an, der Hundetrakt wäre die nächste Etappe. Allerdings steht für diesen die Finanzierung noch nicht. „Gerade haben wir dort sieben Welpen aus einem Wurf, die halten uns ganz schön auf Trab“, erzählte Nuss.

Mit der Versorgung von Fundtieren und der Aufnahme von Tieren aus nicht-artgerechter Haltung leiste der Tierschutzverein eine unverzichtbare Aufgabe für Rheinfelden, Grenzach-Wyhlen und Schwörstadt. „Der Schutz der Tiere ist noch nicht so, wie er sein sollte“, sagte Nuss.

In ihrem Rückblick auf 2018 berichtete sie von gravierenden Einsätzen und Misshandlungen von Tieren. Die Helfer sind außerdem jedes Jahr unterwegs, um Schwäne am Rhein zu füttern. Es erschwere die Arbeit, dass über den Winter Jagdzeit auf Schwäne sei, so Nuss.

Angriffe durch Bürger

Bei ihrer Arbeit seien die Helfer immer wieder Angriffen von Mitbürgern ausgesetzt, die von verbalen Attacken bis hin zur Sachbeschädigung ihrer Fahrzeuge reichten. Ein schwerer Schlag waren vier Todesfälle von engagierten Mitgliedern und Wegbegleitern, weshalb dieses Jahr der Tag der offenen Tür ausfallen musste. Nächstes Jahr findet er aber wieder statt, kündigte Nuss an.

Im Tierheim arbeitet eine hauptamtliche Kraft, die im Januar 2020 mit einer zweiten hauptamtlichen Kraft verstärkt wird. Zwei 400-Euro-Jobber sowie eine vom Arbeitsamt geförderte Stelle machen das Personal der Einrichtung aus, die noch 20 ehrenamtliche Gassigänger zählt.

Kritik an Silvester-Böllern

„Die Felder geben nicht mehr genug Futter ab“, stellte Nuss des Weiteren besorgt fest, was zur Folge habe, dass auch zunehmend verhungernde Tiere eingefangen werden müssten. Sie kritisierte zudem, dass Tiere über Kleinanzeigen im Internet ohne Prüfung des Käufers angeboten würden. Außerdem kam sie auf Silvester zu sprechen und forderte, die Knallerei aus Tierschutzgründen zeitlich oder auf einen zentralen Platz zu beschränken.

Nuss berichtete auch, dass sich in Rheinfelden vier Katzen-Hotspots mit halbverwilderten Katzen entwickelten, die etwa in Scheunen hausten, wo sie auch gefüttert würden. Der Tierschutzverein stoße bei einigen Eigentümern mit dem Anliegen auf Widerstand, die Tiere zu kastrieren und zu sterilisieren. Mit finanzieller Unterstützung der Stadt konnte immerhin an einem Hotspot eine Kastrationsaktion durchgeführt werden, bei der die Katzen über Tage hinweg mit Futter an Lebendfallen gewöhnt wurden, bevor sie eingefangen werden konnten.

Hannelore Nuss berichtete, dass Rheinfelden und Grenzach-Wyhlen ab 2020 ihre Unterstützung für den Verein von 0,34 Euro auf 0,50 Euro pro Einwohner erhöhen. „Da gab es im Gemeinderat keine Diskussion, das war ein einstimmiger Beschluss“, erzählte Bürgermeisterin Diana Stöcker, die dem Verein für die Arbeit dankte. Bei den Wahlen wurde Sabine Warda zur Kassiererin gewählt und Tina Moriconi als Beisitzerin.

Spendenkonto: Tierschutzverein Rheinfelden, Sparkasse Lörrach-Rheinfelden, IBAN: DE23 6835 0048 0002 0193 05