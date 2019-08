von Ralf H. Dorweiler

Eine Innenstadt verändert sich ständig. Bestehende Geschäfte schließen, andere öffnen. Einige Läden hingehen scheinen über Jahrzehnte von der Zeit unberührt zu bleiben. Seit 2013 war die Innenstadt-Filiale der Hertener Bäckerei Patané gegenüber der Stadtbibliothek eingerichtet. Jetzt ist sie geschlossen. Als Grund wurde auf einem Schild Personalmangel angegeben.

Inhaber sucht einen neuen Pächter

Der Laden in der Innenstadt ist geschlossen, auf einem Schild steht, dass ein Pächter gesucht wird. Marco Patané wollte uns gegenüber nicht über die Einstellung des Geschäftsbetriebs in der Filiale reden. „Alles, was es zu sagen gibt, steht auf dem Zettel am Laden“, sagte er. Am Montag befand sich dort nur noch der Anschlag mit der Pächtersuche und der Information, dass das Inventar übernommen werden kann. Auf vorigen Aushängen wurde noch informiert, dass es sich um eine vorübergehende Schließung wegen Personalmangels handele.

Auf einem Zettel am Eingang sucht das Patané einen neuen Pächter. | Bild: Ralf H. Dorweiler

Teurer Wohnraum ist in der Region ein Problem

Patané hatte bereits 2016 eine Filiale in Herten wegen Personalmangels schließen müssen. In einem Gespräch mit der Zeitung hatte er 2018 gesagt, dass neben der Abwanderung von Personal in die Schweiz die hohen Preise für Wohnraum in der Region ein Problem seien. Ein Bäcker finde vor Ort kaum eine finanzierbare Wohnung oder müsse sehr weit pendeln. Zudem würden der harte Bäckerberuf und der frühe Arbeitsbeginn Auszubildende abschrecken. Ob das für die aktuelle Schließung der Innenstadt-Filiale die entscheidenden Faktoren waren, darüber wollte er nicht sprechen. Laut dem Anschlag erhält man die Backwaren weiter in der Filiale im Seidenweber und in der Backstube in Herten.

Leerstände werden vom WST registriert

Wie es mit der Ladenfläche weitergeht, steht also noch nicht fest. Elmar Wendland, der Leiter der Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung (WST) möchte zu der Schließung des Bäckerei-Cafés im Gespräch keine Aussage treffen. Rheinfeldens Innenstadt spielt für den WST aber eine zentrale Rolle. Leerstände würden zwar nicht immer gemeldet, aber registriert. Dass Rheinfelden ein begehrter Standort für Betriebe ist, sehe man daran, dass Flächen nicht lange leer stehen würden.

Interessenten wollen größere Flächen

Allerdings gebe es das Problem zu kleiner Läden. „Uns fehlen größerflächige Angebote in Rheinfelden“, so Wendland. Auch wenn der Handel wegen einer erwarteten konjunkturellen Eintrübung vorsichtiger geworden sei, habe er doch zahlreiche Anfragen, die aber oft als Vorgabe eine Mindestverkaufsfläche von 400 Quadratmetern angeben würden. Es gebe auch Anfragen für 800 Quadratmeter. „Auf den Markt kommen in Rheinfelden aber oft nur Flächen von 50 bis 150 Quadratmetern“, so Wendland.

Zusammenlegung baulich nicht immer möglich

Oft wird kritisiert, dass es in Rheinfelden keinen Herrenausstatter gibt. „Auch die brauchen größere Flächen“, erklärt der Wirtschaftsförderer. „Ich hoffe, dass sich da etwas bewegt.“ Die Zusammenlegung von zwei kleineren Flächen zu einer größeren sei durchaus zu befürworten, aber baulich nicht immer möglich. Ein Vorhaben wie im Fall des geplanten Abrisses von zwei Häusern in der Karl-Fürstenberg-Straße, um ein neues Geschäftshaus zu errichten, wäre auch anderweitig zu überlegen. Er glaubt aber, dass da „dicke Bretter“ zu bohren seien.

Ironische Kommentare in den Netzwerken

Für kleine Flächen gibt es oft nur bestimmte Branchen als Interessenten. Mittlerweile hat sich beim Bekanntwerden einer Schließung eines Rheinfelder Geschäfts schon ein geflügeltes Wort ergeben: „Es gibt noch nicht genug Nagelstudios.“ Solche ironischen Kommentare finden sich dann zuhauf in den sozialen Netzwerken. Tatsächlich hat die Dichte der Nagelstudios im Innenstadtbereich stark zugenommen. „An wen Flächen vergeben werden, liegt am Eigentümer“, erklärt Wendland.

Das Gesamtbild der Innenstadt ist wichtig

Die Nachfrage nach dieser Dienstleistung scheine nun einmal zu existieren. Wendland findet gar lobende Worte: Zum Teil würden solche Betriebe tollen Ladenbau und eine moderne Schaufenstergestaltung betreiben, von der sich manch anderer Betrieb eine Scheibe abschneiden könne. Für ihn als Wirtschaftsförderer sei das Gesamtbild wichtig, das die Innenstadt den Kunden biete, macht er deutlich.

Rheinfelden hat Potenzial als Standort

„Rheinfelden hat Potenzial als Standort“, sagt Wendland dazu. WST-Aktionen wie der Lichtereinkaufsabend würden überregionale Beachtung finden und Menschen in die Stadt bringen. Ebenso wie Aktionen des Gewerbevereins, etwa das Cityfest. Wenn Rheinfelder Geschäftsinhaber aber den eigenen Standort schlechtreden würden, sei das kontraproduktiv für die Entwicklung der Innenstadt.