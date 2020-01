von Petra Wunderle

In Eichsel gibt es nun einen Büchertausch. Im Bushaltehäuschen – genauer gesagt im ehemaligen Telefonhäuschen – in der Birsstraße sind Bücher in Regalen aufgereiht. Am Sonntagabend wurde die neue Einrichtung eröffnet. Ortsvorsteher Stefan Eckert und Ortschaftsrätin Birgit Eichkorn leiteten den kleinen Festakt, zu dem zahlreiche Bürger gekommen waren. Auch Matthias Huber von den Technischen Diensten der Stadt war dabei. „Wir sind stolz, dass wir jetzt in Eichsel einen Büchertausch mit solch tollen Bücher haben“, freute sich Eckert.

Viele Eichsler sind zu der Eröffnung des Büchertausches gekommen und freuen sich über das neue Angebot. | Bild: Petra Wunderle

Er erinnerte an die Entstehung des Eichsler Büchertausches: Der neue Ortsvorsteher hatte ursprünglich die Idee gehabt, das in die Jahre gekommene Bushaltehäuschen frisch zu streichen, um ihm zu neuem Glanz zu verhelfen. Daraufhin machte Ortschaftsrätin Birgit Eichkorn den Vorschlag, in der Telefonzelle einen Bücheraustausch einzurichten. Geschlossen stand der Ortschaftsrat hinter der Idee, die die Stadt umsetzte.

Das Innenleben des Telefonhäuschens, das schon lange nicht mehr in Betrieb war, gehörte der Deutschen Telekom. Nachdem diese die Telefonanlage abgebaut hatte, waren die Mitarbeiter der Technischen Dienste am Werk. Sie haben das Häuschen renoviert und die Regale aufgebaut. Die Beschriftung lag in den Händen von Ortschaftsrat Gunter Hildebrand.

Zwei Frauen kümmern sich um die Bücher

Rechtzeitig zur Eröffnung wurden die Regale dann randvoll mit Büchern gefüllt, das war und bleibt die Aufgabe von Ulrike Dieckmann und Anja Eckert. Die beiden Frauen, die direkt gegenüber des Büchertausches wohnen, sind die Büchertausch-Patinnen. Sie stempeln die eingehenden Bücher ab und werfen einen scharfen Blick auf das Häuschen und dessen Inhalt.

Bücher sollen zurückkommen

Wer Bücher bringt, kann diese in eine dafür bereitgestellte Kiste legen. Die Lesepatinnen überprüfen sie dann und räumen sie ins Regal. Der Büchertausch in Nieder-Eichsel funktioniert wie alle öffentlichen Büchertauscheinrichtungen: Man kann Bücher bringen und holen. Die gelesene Lektüre sollte anschließend aber wieder zurückgebracht werden. „Es sind aktuell genügend Bücher da, das Interesse ist groß“, berichtet Anja Eckert.

Kinderbücher besonders beliebt

Und bei der Eröffnung holte sich so mancher Bürger gleich eine Lektüre ab, besonders Kinderbücher waren gefragt, und mancher kleiner Leser konnte es kaum abwarten, einen Blick in sein neues Buch zu werfen. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite hatten die Patinnen auf privater Basis einen kleinen Festplatz hergerichtet: Feuerschalen, Glühwein und Kinderpunsch luden die Menschen zum Aufwärmen ein.