von Petra Wunderle

In der Muttergemeinde Nollingen steht das älteste Rathaus Rheinfeldens. War es zunächst in städtischem Besitz und beherbergte den Büchertausch und Notunterkünfte für Wohnsitzlose, ist das denkmalgeschützte Gebäude inzwischen in Privatbesitz.

Sanierung

Noch in diesem Jahr, so Sprecher Rainer Vierbaum bei der jüngsten Stadtteilsitzung, wird mit der Sanierung begonnen. „Es geht voran, der Bauantrag ist genehmigt. Zur 100-Jahr-Feier der Stadt in zwei Jahren soll das Rathaus in Nollingen dann renoviert sein“, so Vierbaum.

Auch das Gerüst stehe schon. Für die Fassade ist „Badisch Gelb“ im Gespräch, also die Farbe, die zu den heraldischen Farben des Hauses Baden zählt. Vierbaum ist auch darüber informiert, dass der Besitzer gewillt ist, Parkplätze nach hinten zu verlegen, was sich positiv auf die Nollinger Parksituation auswirkt.

Bebauungspläne

Wenn es um die Bebauungspläne grundsätzlich geht, ist der Gedanke des Nollinger Stadtteilbeirates stets mit der Gesamtstadt verbunden. In der Stadtteilbeiratssitzung am Mittwochabend gab Rainer Vierbaum bekannt, dass die Änderung des Bebauungsplanes „Neumatt Nord“ in der nächsten Woche von der Stadt „abgesegnet wird“.

Grundsätzlich sagen die Mitglieder ja dazu, dass Bebauungspläne geändert werden können. Aber, da sind sich alle einig: nicht um jeden Preis. Nicht, wenn die städtebauliche Zielsetzung dadurch verloren gehe und sich eine Ungerechtigkeit ergebe. Kritisch sehen die Mitglieder auch, wenn nur wirtschaftliches Interesse im Vordergrund steht. Als weiteres Kriterium wurde festgehalten, dass Änderungen mit der Nachbarschaft verträglich sein müssen.

In diesem Zusammenhang hält es Karin Paulsen-Zenke für notwendig, dass das Thema „Wohnraum schaffen“ auf die Agende im Gemeinderat kommt. Dazu ergänzte Rainer Vierbaum: „Wir brauchen Wohnraum, auch um die Arbeitgeber zu halten. Wir wollen, dass die Menschen, die hier vor Ort arbeiten, auch Wohnraum zur Verfügung haben“.

Dadurch entsteht aber auch Druck auf die Stadt, wie Ralf Glück zu bedenken gibt: „Damit verbunden sehe ich die Infrastruktur, wie den Bau von Kindergärten und Schulen“.