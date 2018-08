von Elena Borchers

Seit Montag ist die Landesstraße 139 zwischen Degerfelden und Herten voll gesperrt. Innerhalb von drei Wochen werden dort drei Kurven verbreitert und der Fahrbahnbelag erneuert. Während bei der Verwaltung Freude über die bereits seit langem geforderte Maßnahme herrscht, waren die Betreiber der Birlin-Mühle erst einmal sauer. Denn obwohl die Grenzacher Straße von Degerfelden kommend erst hinter dem Betrieb voll gesperrt ist, verdeckte bereits an der Lamm-Kreuzung ein Absperrgatter die halbe Fahrbahn. Am späten Nachmittag wurde das Gatter jedoch abgebaut.

Holpriger Bausstart: „Die Liefer-Lkw zur Mühle kommt da nicht durch“, ärgerte sich Peter Birlin, Geschäftsführer im Bereich Großhandel und Lebensmittel, bei einem Gespräch mit der unserer Zeitung am Montagmittag. „Das ist geschäftsschädigend.“ Seiner Meinung nach gab es keinen Grund dafür, schon so früh, also an der Kreuzung Lörracher- und Grenzacher-Straße, ein Gatter aufzustellen. Zwar stand dort auch ein Schild mit der Aufschrift „Frei bis Baustelle“, aber die Lastwagen kamen laut Birlin schlicht nicht an dem Gatter vorbei. Eine Nachfrage des zuständigen Bauleiters beim Regierungspräsidium (RP) Freiburg ergab, dass es aus Gründen der Verkehrssicherheit nötig sei, früh auf die Baustelle hinzuweisen. „Wir müssen die Fahrer vorwarnen, denn für Lkw gibt es vor der Baustelle keine Wendemöglichkeit.“ Gegen 17 Uhr teilte der Bauleiter dann mit, dass Mitarbeiter der Verkehrssicherung des RP das Sperrgatter an der Lamm-Kreuzung abgebaut hätten. Peter Birlin bestätigte auf Nachfrage, dass tatsächlich wieder mehr Autos zur Mühle und zur angrenzenden Bäckerei führen.

Nach Angaben von Karin-Reichert Moser, Ortsvorsteherin von Degerfelden, sei die Zufahrt zum ebenfalls von der Sperrung betroffenen Flugplatz in Herten weiterhin von Herten aus möglich. Beim St. Josefshaus könnten einige Schüler der Karl-Rolfus-Schule zum Schulstart am 10. September betroffen sein, das zuständige Busunternehmen, das die Kinder abholt und heim bringt, wisse aber Bescheid und sei auf die Baustelle eingestellt, so Andreas Gräff, Sprecher der Einrichtung.

Hintergrund: Bereits im Sommer 2013 hatten sich die Ortschaftsräte von Herten und Degerfelden zu einer gemeinsamen Sitzung getroffen, in der der Wunsch nach einer Sanierung der L 139 besprochen wurde. Grund war der schlechte Zustand der Straße. Die Bankette, also die Randteile der Straße neben der eigentlichen Fahrbahn, waren an vielen Stellen abgebrochen. Auch die engen Kurven stellten eine Gefahr für den Begegnungsverkehr da, waren sich die Ortschaftsräte einig. Weil die Landstraße in der Vergangenheit aber häufig als Umleitungsstrecke genutzt wurde, etwa während des Ausbaus der B 34 Rheinfelden-Warmbach, zog sich der Start der Sanierung über Jahre hin.

Maßnahmen: In einem ersten Schritt haben Bauarbeiter der beauftragten Firma Johann Joos GmbH & Co. KG aus Hartheim bereits am gestrigen Montag vier Zentimeter des Straßenbelags abgetragen. Diese sogenannte Asphaltdeckschicht wird nun erneuert. Außerdem werden punktuell Schadstellen und Risse ausgebessert. In einem weiteren Schritt werden drei Kurven um je einen halben Meter verbreitert. Um die Autofahrer nicht zum Rasen zu verleiten, so Karin Reichert-Moser, wird aber nicht die gesamte Strecke verbreitert. In den Kurven jedoch soll zur Sicherheit des Begegnungsverkehrs mehr Platz geschaffen werden. Der Verkehr wird bis zum geplanten Ende der Sanierung am 14. September über die B 34 und die B 316 sowie über die Mouscron-Allee in Rheinfelden umgeleitet. Die Kosten für die Sanierung liegen bei 250 000 Euro.

