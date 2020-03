von Horatio Gollin

Mit der Agenda 2024 gibt sich der Stadtteilbeirat Nollingen ein Arbeitspapier für die Legislaturperiode, welches drei Hauptarbeitsfelder definiert. Mit der Nollinger Putzete findet auch sofort eine ersten Aktion statt, die den Zusammenhalt im Stadtteil stärken soll.

Die sechs Mitglieder des Stadtteilbeirats Nollingen und ihre sechs Stellvertreter setzten in der vergangenen Sitzung feierlich ihre Unterschriften unter die Agenda 2024, die sich der Beirat als Arbeitspapier für die Legislaturperiode gibt. Fünf Monate lang waren Inhalte und Struktur des Papiers intensiv diskutiert und vor einem Monat das Ergebnis einstimmig für gut befunden worden.

Die Agenda 2024 ist drei Seiten stark und beginnt mit einer Ist-Analyse des Stadtteils und einer Zielsetzung, wie Nollingen 2024 sein soll. Der Beirat leitete daraus die drei Hauptarbeitsfelder „Wohlfühlen und Zusammengehörigkeit im Stadtteil“, „Bau- und Infrastruktur“ und „Herausforderungen der Zeit“ ab.

Der Beirat setzt sich zum Ziel, die Nollinger Identität und die Integration in den Stadtteil auch mit baulichen Maßnahmen zu stärken, die historische Bausubstanz zu erhalten und den Stadtteil baulich und infrastrukturell sensibel weiterzuentwickeln sowie Trends zu beobachten und daran teilzuhaben, um die Lebensqualität im Stadtteil zu sichern. Sprecher Rainer Vierbaum erklärte, dass zu den verschiedenen Hauptarbeitsfeldern noch konkrete Maßnahmen definiert werden.

Dorfputzete als erste Maßnahme

Eine erste Maßnahme hat Beiratsmitglied Karin Paulsen-Zenke schon angestoßen. In einer Woche findet die Nollinger Putzete statt, zu der der Beirat alle Nollinger Bürger aufruft. In Gruppen soll entlang der Beuggener Straße, der Cranach Straße, der Zielgasse, der dortigen Unterführung und beim Sportplatz Müll gesammelt werden. Müllsäcke und Greifzangen stellt der Werkhof zur Verfügung. Die auf zweieinhalb Stunden veranschlagte Putzaktion soll mit einem Umtrunk am Spielhaus Nollingen enden.