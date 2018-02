Rheinfelden Stadtseniorenrat Rheinfelden ist ein Erfolgsmodell

Die Einrichtung, bei der Ehrenamtliche sich für Menschen im Alter engagieren und deren Alltag erleichtern ist im Landkreis bisher einzigartig. Auch in diesem Jahr ist einiges geplant.

Was benötigen Menschen im Alter und was erleichtert ihren Alltag in der Stadt? Diesen Fragen stellt sich der Stadtseniorenrat. Er ist Fürsprecher und Vermittler in einem Netzwerk, in dem Stadtverwaltung und Seniorenberatung des Amts 50 eine zentrale Rolle spielen. Die Ehrenamtlichen um Eckhard Mikuszies wirken als Sprachrohr, sie leisten aber auch Basisarbeit durch Information und praktische Hilfestellung. Der Einsatz für die nette Toilette oder Bänke zum Ausruhen am Weg, stehe für Erfolge. Auch das Arbeitsprogramm für 2018 ist dick.

Der Vorsitzende des 2009 gegründeten Vereins kennt viele kleine Schwachpunkte im öffentlichen Leben, um die es sich zu kümmern gilt, damit alle Generationen zurecht kommen. Vor allen Dingen das Präsenzprojekt des Amts für Jugend, Familie und Senioren, in dem erkundet wird, auf welche Hilfestellungen es ankommt, damit Senioren lange zuhause leben können, betrachtet Mikuszies als gute Unterstützung für die Arbeit. Damit steige auch die Bekanntheit. Spürbar ist auch: „Die Leute nehmen die Institution Stadtseniorenrat an." Das zeigt sich in den zweimal monatlichen Sprechstunden im Bürgertreff Gambrinus oder in der starken Nachfrage nach der vom Verein herausgegebenen Vorsorgemappe und die Unterlagen zur Patientenverfügung.

Die Einrichtung in Regie Freiwilliger hat sich als Erfolgsmodell im Landkreis herumgesprochen, wie zahlreiche Anfragen zu den Strukturen und Angeboten zeigen. Noch bildet der Stadtseniorenrat Rheinfelden ein Pilotprojekt. Cornelia Rösner (Jugend, Familie und Senioren) freut sich, dass der Verein immer am Ohr der Menschen ist. Sie hält große Stücke auf die Institution als Bindeglied für die kommunale Seniorenarbeit. Sie schließe eine Lücke und bilde eine Brücke. Der Informationsaustausch gehört zum Erfolgsrezept. „Wir wissen immer voneinander“, freut sich Rösner. Sie steht voll hinter einer neuen Initiative, die Eckhard Mikuszies in den nächsten Monaten mit der Rettungsdose einführen wird.

Das Modell bewährt sich schon in Deutschland. Der Verein wird für Rheinfelden eine Dose aus Kunststoff beschriften. Sie kommt mit einem Notfallplan des Bewohners in den Kühlschrank und enthält für den Ernstfall alle Angaben über Erkrankungen und Medikamente. DRK-Sanitäter werden durch einen SOS-Aufkleber am Kühlschrank auf die Infobox hingewiesen. Spätestens 2019 soll die Rettungsdose in Umlauf kommen.

Die kleinen Gehwägelchen zur sicheren Fortbewegung sind im Stadtbild nicht mehr weg zudenken. Fast 4000 Einwohner gehören inzwischen zur Altersgruppe 75 Jahre und älter. Damit ihre Mobilität erhalten bleibt, wird der Stadtseniorenrat ein Training in einer Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der Caritas und einer Kinestetictrainerin anbieten. Die Überlegung dafür ist auch aus Erfahrungen im Arbeitskreis Barrierefrei erwachsen. Eine Expertin wird zeigen, worauf es ankommt und informieren, auch dass nicht immer eine rollende Stütze die beste Lösung sein muss. Die Veranstaltung soll im ersten Halbjahr stattfinden. Auch mit den Verkehrsbetrieben möchte man weiter Hand in Hand arbeiten. Sich im öffentlichen Raum bewegen zu können, dafür setzt sich der Stadtseniorenrat seit Jahren ein. Dabei hat Mikuszies auch ein Auge auf Ampeln für Fußgänger. Seitdem die Kreuzung an der Rudolf-Vogel-Anlage umgestellt wurde, erreichen ihn Klagen, dass die Schaltung zu kurz sei. Er wird dies im Selbstversuch überprüfen, um zu sehen, ob Handlungsbedarf besteht.

Dass am alten Rathaus, der Verwaltungssitz für alle sozialen Angelegenheiten der Stadt ist, endlich ein Außenlift gebaut wird, freut Mikuszies. Immer wieder reklamieren Leute das Handicap in den ersten Stock zu kommen. Dass Sachbearbeiter ins Erdgeschoss herunterkommen, könne nur ein Notbehelf sein Die Verbesserung gehört zu den zentralen Anliegen. Die Baugrube hinter dem Gebäude ist bereits ausgehoben. Die Bemühungen um die nette Toilette in sechs Lokalen der Innenstadt haben sich gelohnt, entnimmt Mikuszies den Rückmeldungen. „Es läuft gut.“ Und die Klagen sind verstummt. Auch, dass das Hinweisschild auf die Behindertentoilette auf dem Kirchplatz umgesetzt wurde, gehört zu den vielen Verbesserungen.

Oft kann auf dem kleinen Dienstweg etwas bewirkt werden. So sind durch den Technischen Dienst Sitzbänke auch auf dem Weg zum Krankenhaus installiert wurden. „Wir haben sehr positive Erfahrung mit der Stadt und werden sehr gut aufgenommen“, lobt der Vorsitzende die Zusammenarbeit. Mikuszies hat bereits 2019 im Blick, dann wird der Stadtseniorenrat 10 Jahre alt. Die Aktiven arbeiten dazu an einem kulturelles Angebot mit einem Programm von Älteren für Ältere.

Stadtseniorenrat: Nächste Sprechstunde im Treffpunkt Gambrinus ist am Dienstag, 27. Februar von 16 bis 18 Uhr.