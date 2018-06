Rheinfelden Stadtradler in Rheinfelden stehen in den Starlöchern

Stadtradler in Rheinfelden stehen in den Starlöchern

Beliebte Aktion beginnt am morgigen Mittwoch. 174 Teilnehmer in 20 Teams bisher gemeldet. Diesmal nacht auch das Schweizer Rheinfelden mit. Wenig Resonanz bei Mitfahrbank

Rheinfelden – Ab Mittwoch ist in Rheinfelden wieder das beliebte „Stadtradeln“ angesagt. An der bundesweiten Aktion nimmt in diesem Jahr auch die Nachbarstadt teil, die mit badisch Rheinfelden in Wettbewerb tritt. Bisher sind im Deutschen 174 Teilnehmer in 20 Teams angemeldet. Klimaschutzmanagerin Erika Höcker ist vom Interesse an der Radfahraktion begeistert. Ganz anders sieht es bei einem anderen ihrer Projekte aus. Die Mitfahrbank wartet noch immer auf Umsetzung.

Stadtradeln

Das Auto stehen lassen und kürzere Strecken mit dem Rad fahren, damit die Umwelt entlasten und die Gesundheit fördern, das sind die Ziele des Stadtradelns. „Ganz wichtig ist auch, dass es viel Spaß macht“, ergänzt Höcker. Neben dem Landkreis Lörrach als Ganzem sind vom 6. bis 26. Juni die Städte Lörrach, Rheinfelden und Schopfheim sowie die Gemeinden Eimeldingen und Grenzach-Wyhlen mit von der Partie beim Stadtradeln. In Rheinfelden wurden im vergangenen Jahr von 142 Teilnehmern 32 000 Kilometer erradelt. Mindestens die doppelte Strecke würde sich Höcker für 2018 wünschen. Das bisher größte angemeldete Team mit 53 Radfahrern kommt aus dem St.-Josefshaus. Weitere Anmeldungen sind jederzeit willkommen, sogar noch bis zum Ende der Aktion am 26. Juni. Auf der Internetseite der Stadt kann man ab Mittwoch sehen, wie viele Kilometer aktuell erreicht wurden. Eingeben kann man seine Werte über den PC oder noch komfortabler über die Stadtradeln-App, die auch gleich die Fahrten protokolliert.

Mitfahrbank

Im Juli 2016 wurde die Idee einer Bürgerin im Rahmen des Ideenwettbewerbs ausgezeichnet und sollte auch umgesetzt werden: Mitfahrbänke sollten Menschen die Möglichkeit geben, von Autofahrern zu ihren Zielen mitgenommen zu werden. Die Mitfahrbänke wurden in den Ortschaftsräten meist sehr kontrovers diskutiert. Angedacht war von Höcker ein großes Netz, das alle Ortsteile und die Stadt umfasste. An den Bänken sollten herausklappbare Tafeln sein, mit denen man sein Ziel anzeigen konnte. Um das zu finanzieren, wurde ein Förderantrag nötig. Am 14. Dezember vergangenen Jahres wurde von der Förderstelle der Nachweis erwünscht, dass die Bevölkerung und die zuständigen Gremien der Idee positiv gegenüberstehen. „Es war natürlich eine schwierige Zeit, in der die Ortschaftsräte auch nicht zusammenkamen“, gibt Höcker zu. Die nötigen Antworten kamen nicht, der Förderantrag über rund 20 000 Euro fiel flach. „Jetzt muss alles über mein Budget laufen“, sagt die Klimaschutzmanagerin. Dementsprechend werde das Projekt nun auch verkleinert angegangen.

Ideenwettbewerb

Auch wenn die Umsetzung der Mitfahrbank-Idee schwierig ist, möchte Höcker in diesem Jahr erneut einen Ideenwettbewerb ausschreiben. Dieses Mal allerdings soll anders vorgegangen werden. „Die Jury wird private Klimaschutzprojekte prämieren, die bereits durchgeführt wurden“, sagt Höcker. Man wolle sichtbar machen, dass es schon sehr viel gibt, was die Bürger Rheinfeldens tun. Bis 31. Oktober kann man sich bewerben. Ein Bewerbungsformular findet sich auf der Homepage der Stadt. Der Sieger wird im Januar prämiert werden. Zu gewinnen sind bis zu 500 Euro.

Verpackungsfreier Markt

Der Rheinfelder Wochenmarkt ist sehr beliebt. Um ihn dreht sich ein weiteres Vorhaben Höckers, das wie alle anderen neben den positiven Aspekten für die Umwelt und das Klima auch die Stärkung des bürgerschaftlichen Miteinanders als Ziel hat. „Wenn man auf dem Markt einkaufen geht, bringt man künftig seine eigenen Taschen mit. Hat man sich keine Beutel oder Taschen vom Marktstand geben lassen, bekommt man stattdessen vom Standbetreiber einen Stempel auf ein Verpackungskärtchen“, erklärt sie. Sind alle Felder auf der Karte abgestempelt, gibt man sie bei der Verwaltung ab. Die Stadtgärtnerei wird dann für jede Karte ein Stückchen Stadtgrün verschönern können. Höcker hofft, die Förderzusage von ebenfalls rund 20 000 Euro zu bekommen.