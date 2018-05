Rheinfelden Stadtmusik schenkt allen Müttern und Großmüttern ein musikalisches Dankeschön

Die zahlreichen Konzertbesucher waren begeistert vom ersten Muttertagskonzert in der Kirche St. Josef. Im abwechslungsreichen Programm war für jeden Hörer ein Lieblingsstück dabei, wunderbar gespielt von den 35 Musikern der Stadtmusik unter der Leitung von David Weber.

Im anschließenden Apéro im Gemeindezentrum konnten sich die Besucher nicht einigen, welches nun das beste Musikstück war, weil alle gut waren. Das Muttertagskonzert wurde eröffnet mit der Rock-Version des bekanntesten Orgelwerkes europäischer Musik, der Toccata in D-Minor von Johann Sebastian Bach. Mit diesem gewaltigen Anfang eroberte das Orchester die Herzen der Mütter und Großmütter, zu deren Ehren das Konzert gegeben wurde.

Das Muttertagskonzert fand einen Tag vor dem 70. Geburtstag des Staates Israel statt. „Israel hält die Welt zur Zeit in Atem“, sagte Dirigent David Weber, der selbst über die ausgewählten Musikwerke informierte. „Wir sind heute von einem Ende der Konflikte entfernter den je!“ Der zweite Programmpunkt, „Israel Shalom“ von Kees Vlak erinnerte zu Beginn mit bunter Leichtigkeit an Karnevalsmusik, um in eine elegische Einsamkeit zu wechseln, in der die Klarinette die Stimmung weiter trägt, bevor die Musik in einem elegischen Schluss an der Klagemauer endet. Klarinettensoli wurden hervorragend gespielt von Sabine Grässlin und Fabienne Lamotte, Trompetensolo intonierte Max Lehmann.

„Der einsame Hirte“ von James Last (arrangiert Corsin Tuor) ließ die Herzen der Konzertbesucher höher schlagen. Weber ergriff das Mikrofon, um den Hintergrund zum nächsten Werk, „Hindenburg“ von Michael Geisler, zu beschreiben. So konnten die Konzertbesucher das leise Schweben des Luftschiffes bis zu seinem dramatischen Ende am 6. Mai 1937 miterleben, bis hin zu den Entsetzensschreien der Betroffenen, ausgestoßen von den Musikern in der brillanten Darbietung.

Zur gelungenen Auswahl der Stücke mit hohen Anforderungen an das Orchester gehört eine Bearbeitung von „Nessun Dorma“ (Keiner schlafe), die Arie des Prinzen Kalaf aus der Oper Turandot von Giacomo Puccini. Das bekannte Werk gehört heute zum Standard aller großen Häuser, meinte Weber, um im nächsten Stück auf Monty Pythons „Always look on the bright side of life“ zu wechseln. Dieses für Fußballspiele und Beerdigungen beliebt gewordene Lied gefiel dem Publikum außerordentlich.

Mit „Celtic Crest“, der zum Träumen schönen getragenen Melodie und „Concerto d’Amore“, einem schwierigen Stück aus schnellen und getragenen Elementen, wäre das kurzweilige Programm eigentlich zu Ende gewesen. Mit „I will follow him“ der amerikanischen Sängerin Little Peggy March (1963) hatte das Orchester eine geniale Zugabe im Gepäck, die unter den Zuschauern zu Bravo-Rufen führte.

Zum letzten Stück „Der Tag, mein Gott, ist nun vergangen“ durften die Konzertbesucher selbst mitsingen. Das hat nicht so recht geklappt, der Gesang war trotz ausgelegtem Text eher spärlich.

Gerne folgten die Konzertbesucher der Einladung zum Apéro, konnte man dann noch einmal so richtig über dieses großartige Konzert reflektieren, das nichts zu wünschen übrig ließ.