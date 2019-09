von Roswitha Frey

Bei der ersten Probe nach den Sommerferien hat sich am Donnerstag der neue Dirigent der Stadtmusik vorgestellt. Sergei Yemelyanenkov übernahm bei diesem Anlass den Taktstock von seinem Vorgänger David Weber, der fünf Jahre lang das städtische Blasorchester dirigiert hat. Die offizielle Einführung des neuen Manns am Pult und Verabschiedung des früheren Leiters findet am 23. November beim Jahreskonzert im Bürgersaal statt.

Er überzeugt unter sechs Bewerbern

„Ich bin sehr froh und stolz, dass ich als Dirigent ausgewählt wurde und freue mich auf die Arbeit mit dem Orchester“, sagte Yemelyanenkov zu den Musikerinnen und Musikern im Probenraum in der Schillerschule. Der aus der Ukraine stammende und in Basel lebende professionelle Musiker, Dirigent und Musiklehrer hat unter sechs Bewerbern das Orchester auf Anhieb überzeugt. „Es hat gleich gut gepasst, die Chemie hat gestimmt, sowohl musikalisch als auch menschlich“, erzählt Vorsitzender Michael Schumacher über das Vorstellungsdirigat, bei dem der Kandidat anspruchsvolle Filmmusik und ein 80er-Jahre-Medley aus populären Hits mit den Musikern durchnahm.

Der Dank gilt David Weber

Danach stand die Entscheidung fest, dass der 1966 geborene Yemelyanenkov Nachfolger von Weber wird. Schumacher dankte dem Weber für seinen Einsatz und seine hervorragende Arbeit, mit der er die Stadtmusik in der Entwicklung stark vorangebracht habe, wie zuletzt beim Kirchenkonzert mit künstlerisch schwierigem und anspruchsvollem Repertoire deutlich wurde.

Viel Berufserfahrung und Qualifikation

Yemelyanenkov ist diplomierter Posaunist, Blasorchesterdirigent und Musiklehrer und verfügt über viel Berufserfahrung und Qualifikation. Er hat am Tschaikowsky-Konservatorium in Kiew Posaune studiert und dort das Lehr- und Orchesterdiplom gemacht, spielte bei den Kiewer Philharmonikern mit und war Lehrer an der Musikschule Kiew. Später absolvierte er ein Aufbaustudium im Bereich alte Musik und Barockposaune an der Schola Cantorium Basiliensis, der Hochschule für alte Musik in Basel.

Notenverlag für russische Musik für Blasorchester

Seit 2000 unterrichtet er Posaune und Gitarre an der Musikschule „Ton in Ton“ in Riehen. Außerdem leitet er den Musikverein Tenniken und eine Brassband in Herznach, ist Dozent bei freie Kurse an der Musikakademie Basel und spielt bei der Bläserphilharmonie Aargau mit. 2010 hat er einen eigenen Notenverlag gegründet, in dem er als Schwerpunkt russische Musik für Blasorchester herausbringt.

Junge Musiker für die Stadtmusik begeistern

Als er die Stadtmusik bei ihrem Kirchenkonzert in der Christuskirche gehört hatte, war Yemelyanenkov begeistert und fasziniert vom Orchester, dem Dirigenten und dem Programm. Er ist bestrebt, das Blasorchester auf diesem hohen Niveau weiterzubringen und will dazu beitragen, mehr junge und jugendliche Musiker für die Stadtmusik zu begeistern.

Die Vorbereitungen zum Jahreskonzert laufen

Bei der ersten Probe startete er hoch motiviert mit den Vorbereitungen auf das Jahreskonzert und hatte einige Stücke mitgebracht, die er mit den Musikern einstudieren will. Bei der Programmauswahl werden auch Wünsche der Musiker berücksichtigt. Im Notengepäck hatte Yemelyanenkov ein abwechslungsreiches Repertoire, darunter etwa den Gospel-Rock „Wade in The Water“, einen Militärmarsch von Tschaikowsky und die Filmmusik „I see you“ aus „Avatar“. Seine offizielle Premiere am Dirigentenpult feiert Yemelyanenkov beim Jahreskonzert am 23. November im Bürgersaal.