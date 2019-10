Rheinfelden – Mit der Finissage der Ausstellung des Rheinfelder Künstlers Leonhard Eder, welche unter dem Titel „Homo Sapiens heute – Kultur, Mythen, Transzendenz, Evolution“ mit einem Querschnitt seiner Werke stattfand, schloss der Schauraum in der Karl-Fürstenberg-Straße 17 am vergangenen Samstag fürs Erste.

Künftig sollen auf 130 Quadratmetern die Stadtgeschichte Rheinfeldens für jedermann zu betrachten und zu hören sein. Im Vorjahr beschloss der Gemeinderat, für das Konzept die Projektgemeinschaft Chris Gerbing und Markus Graf vom Gestaltungsbüro zwo/elf aus Karlsruhe zu beauftragen. Dafür wurde vom Kulturamt im Haushaltsplan 2018 ein Budget von 175¦000 Euro eingestellt.

In der neuen Dauerausstellung zur Geschichte der Stadt werden klassische Elemente mit Multimedia kombiniert. Wichtig war dem Projektteam unter der Leitung von Bürgermeisterin Diana Stöcker von Anfang an auch, die Bevölkerung einzubinden, beispielsweise in Form von Interviews. Dabei soll die Ausstellung sowohl für die Rheinfelder Bürger als auch für Touristen interessant sein.

Von der gemeinsam genutzten ehemaligen Ladenfläche profitieren Schauraum und Tourist-Info gleichermaßen. Barrierefrei, in der Innenstadt und in der Nähe zu Schulen gelegen, soll der Schauraum Besucher aller Altersgruppen ansprechen. Die Öffnungszeiten des Schauraums orientieren sich daher an denen der Tourist-Info und zwar von Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr. Ende des Jahres soll der Schauraum eröffnet werden.

