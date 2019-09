Rheinfelden (roh) Die Herausforderung steht: Wer wird bei Märkte Rheinfelden & Hamburger Fischmarkt on Tour in der Innenstadt beim Nachwuchs-Marktschreien teilnehmen? Jedenfalls werden die weltbekannten Markschreier, welche ihre Angebote mit ihrer humorvollen Art und gnadenlos günstig an die Frau und den Mann bringen wollen, wieder für Kurzweil in der Rheinfelder City sorgen.

Ob es sich um Wurst-Herby, dem Besten der Hamburger Marktschreier, dem legendären Bananen-Fred, dem Fischspezialisten Aal-Hinnerk oder Nudel-Kiri handelt: Alle werden auf ihre Art und Weise feilschend ihre Waren anpreisen. Wer sich an der Aktion „Nachwuchs-Marktschreien“ auf der Bühne meldet, soll belohnt werden.

Das Erfolgskonzept „Märkte Rheinfelden“ findet jährlich mit verschiedenen Themenmärkten und Höhepunkte in der Innenstadt durch den Gewerbeverein Rheinfelden in Zusammenarbeit mit SüMa Maier Messen Märkte und Events GmbH statt. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass die Innenstadtgastronomie zum Speisen und Verweilen inmitten des Markttreibens wie gewohnt gewappnet ist, die eine und andere Köstlichkeit auf den Tisch zu bringen und dort nach dem Bummel den Abend ausklingen zu lassen. Tagsüber preisen verschiedene Marktanbieter zwischen Oberrheinplatz, Friedrichsplatz und Rathaus unter anderem hochwertige Textilien, Haushaltsartikel, Schmuck und Geschenkartikel an.

SüMa-Geschäftsführer Dieter Maier jedenfalls ist überzeugt davon, dass hier für die ganze Familie etwas dabei ist. Eingebunden wird wieder der Rheinfelder Wochenmarkt im Kastanienpark sein, der wie üblich parallel am Samstag im Kastanienpark stattfindet. Die lokalen Geschäfte präsentieren sich zusätzlich am verkaufsoffenen Sonntag (8. September) von 13 bis 18 Uhr.

Programm

Am Freitag , ab 10 Uhr beginnt das Erlebniswochenende in Rheinfelden mit den lautstarken Marktschreiern. Um 16 Uhr startet die Aktion Nachwuchs-Marktschreien. Egal ob groß oder klein; jeder kann es versuchen den Experten auf dem großen Marktschreierwagen es gleich zu tun. Jedem der sich traut, wird danach mit einer tollen Fischmarkt-Tüte gedankt. Gegen 21 Uhr schließen die Marktstandbetreiber.

, ab 10 Uhr beginnt das Erlebniswochenende in Rheinfelden mit den lautstarken Marktschreiern. Um 16 Uhr startet die Aktion Nachwuchs-Marktschreien. Egal ob groß oder klein; jeder kann es versuchen den Experten auf dem großen Marktschreierwagen es gleich zu tun. Jedem der sich traut, wird danach mit einer tollen Fischmarkt-Tüte gedankt. Gegen 21 Uhr schließen die Marktstandbetreiber. Am Samstag geht die Veranstaltung um 10 Uhr weiter. Um 16 Uhr besteht ein weiteres Mal die Möglichkeit, am Nachwuchs-Marktschreien-Wettbewerb teilzunehmen. Ende des zweiten Märkte-Tages ist um 21 Uhr.

geht die Veranstaltung um 10 Uhr weiter. Um 16 Uhr besteht ein weiteres Mal die Möglichkeit, am Nachwuchs-Marktschreien-Wettbewerb teilzunehmen. Ende des zweiten Märkte-Tages ist um 21 Uhr. Am Sonntag, 8. September, soll zwischen 11 und 11.30 Uhr die Veranstaltung mit dem Großauftritt der Marktschreier und Bratwurst für alle, fortgesetzt werden.

City-Kalender

6. bis 8. September: Hamburger Fischmarkt on Tour und verkaufsoffener Sonntag Freitag, 13. September: Eröffnung der Woche des bürgerschaftlichen Engagements, 18 Uhr, Bürgertreffpunkt Gambrinus.

Hamburger Fischmarkt on Tour und verkaufsoffener Sonntag Eröffnung der Woche des bürgerschaftlichen Engagements, 18 Uhr, Bürgertreffpunkt Gambrinus. 20. bis 22. September: Gewerbefest Schildgasse.

Gewerbefest Schildgasse. 21. September: Marktplatz des Ehrenamtes, 10 bis 13 Uhr, Oberrheinplatz.

Marktplatz des Ehrenamtes, 10 bis 13 Uhr, Oberrheinplatz. 28. September: Infotag der Musikschule Rheinfelden

10.30 bis 12.30 Uhr.