Rheinfelden – 25 Jahre ist es her, als drei Mütter: Sabine Lütte, Regina Oprach und Ellen Häbig mit einem Aufruf in der Presse den Anstoß zur Gründung des Mütterzentrums in Rheinfelden gaben. Nach einem kurzen, erfolgreichen Probelauf in der VHS Rheinfelden ging es dann ganz schnell: Bereits 1994 wurde das Mütterzentrum als gemeinnütziger Verein eingetragen und erste Räume fanden sich zur Untermiete in der Güterstraße 20. Aus der damaligen „Vereinsarbeit für Mütter und ihre Familien“ entwickelte sich ein Unternehmen, das sich vielfältigen Aufgaben für die Familien stellt und sich im Laufe der Zeit zu einem Mehrgenerationenhaus, also zu einem Treffpunkt für Jung und Alt, für alle Nationalitäten entwickelt hat.

Seit dem ersten Tag ist der Alltag des einstigen Mütterzentrums und jetzigen FamZe Rheinfelden gelebte Integration, geprägt von Offenheit, Vielfalt und einem gleichwertigen Miteinander. Viel Herzblut bringen die Akteure (mittlerweile) beider Geschlechter von Anfang an mit ein. Dabei ging und geht es darum, Angebote nach den Bedürfnissen von Familien, ihren Kindern und Besuchern zu entwickeln: Viele Angebote sind unverzichtbarer Bestandteil des Programms wie der Offener Treff, Babycafé mit Gästen, Minikindergarten, Ferienbetreuungsangebote für Schulkinder, Tagesmüttervermittlung und Schulung, Elternbildungsangebote. Einen besonderen Stellenwert haben die im Laufe der Zeit entstanden Kooperationen, die neue Impulse für das Zentrum mit sich brachten: Bereits 1995 wurden die „Frauenkulturtage“ in der VHS mitgestaltet, 1999 fand erstmalig ein „Deutschkurs für ausländische Mitbürgerinnen“ im Familienzentrum statt. Die Kooperation mit der Caritas Hochrhein mit Essen auf Rädern und Hilfe Hand in Hand, die Mitwirkung im Lokale Bündnis für Familien waren weitere wichtige Meilensteine. Ebenso die Mitgliedschaft im Dachverband „Mütterforum Baden-Württemberg, bei dem die ehemalige Vorsitzende und Rheinfelder Stadträtin Karin Paulsen-Zenke seit vielen Jahren Vorstandsmitglied“ ist.

Seit 1998 hat das FamZe in der Elsa-Brändström-Straße 18 (gegenüber des Bahnhofs) in Rheinfelden, eine feste Adresse. Zunächst bezog der Verein im Erdgeschoss zwei Wohnungen. Mit dem wachsenden Angebot wuchs der Raumbedarf, worauf die Städtische Wohnungsbaugesellschaft mbH Rheinfelden als Vermieterin 2007 eine weitere Nachbarswohnung zur Verfügung stellte. Wie Geschäftsführerin Birgitt Kiefer im Gespräch erläutert, wird im Jubiläumsjahr weiterer Platz benötigt. Deshalb ist die Freude groß, dass ab diesen Sommer weitere Räume zur Verfügung stehen.

Seit nunmehr fünf Jahren besteht die Außenstelle „Familientreff Wyhlen“. Ein Grund, zweimal zu feiern, wie am vergangenen Samstag mit einem Straßenfest in den Wyhlener „Abtsmatten“. Zehn Hauptamtliche, rund zehn Honorarkräfte und viele Ehrenamtliche bringen sich 2019 im Familienzentrum ein. Eine Fotoausstellung unter dem Titel „Familien gestalten Gesellschaft“ ist noch bis zum 15. Juli im Obergeschoss des Rheinfelder Rathausfoyers zu sehen.

Zu den Kooperationspartnern des FamZe mit Außenstelle Wyhlen gehören die beiden Volkshochschulen in Rheinfelden und Grenzach-Wyhlen. Zwei Impulsvorträge gibt es deshalb in der Cafeteria der VHS Rheinfelden. Am 25. Juni referiert dort Marco Petrucci von der psychologischen Beratungsstelle Lörrach über Veränderungen im Kleinkindalter mit Tipps für Eltern. Am 1. Juli kommt Expertin Helga Krüger-Kirn zum spannenden und streitbaren Thema „Mütterlichkeit hat kein Geschlecht. Mutterbilder und Geschlechtergerechtigkeit“. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr.

Festakt

Unter dem Motto: „Räume öffnen – wie ich wurde, wer ich bin“ gibt es am 12. Juli (10 bis 13 Uhr) einen kleinen Festakt im Saal des Rheinfelder Jugendhauses mit Grußworten von Oberbürgermeister Klaus Eberhardt und Bürgermeister Tobias Benz sowie Helga Hinse vom Landesverband Mütterforum.

Zum großen Familienfest mit rund 25 unterstützenden Vereinen und Gruppierungen wird auf Samstag, 13. Juli, eingeladen. Schon jetzt verspricht das FamZe zahlreiche Mitmach- und Spielangebote, ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm und leckeres Essen.

Weitere Infos im Internet:

http://www.familienzentrum-rheinfelden.de