Rheinfelden – In beiden Rheinfelden ist die grenzüberschreitende Zusammenarbeit nicht nur ein politisches Thema, sondern zeigt bei verschiedenen gemeinsamen Veranstaltungen und Anlässen, dass die Menschen es verstehen, gemeinsam zu feiern. Darunter fallen seit Jahrzehnten Neujahrsempfänge, die grenzüberschreitenden Fasnachtsumzüge, das alljährlich gemeinsam organsierte Straßenkunstfestival „Brückensensationen“ und die alle drei Jahre durchgeführte Kulturnacht.

Ferner kooperieren die Stadtbibliotheken beider Städte miteinander und die Kulturämter geben gemeinsam das monatliche Kulturmagazin „2xRheinfelden“ mit Veranstaltungstipps und Hintergrundberichten heraus. Das anstehende Jahr 2020 beginnt für die beiden Rheinfelden auf der alten Rheinbrücke, wo gemeinsam auf das Neue Jahr bei Silvesterfeuerwerk angestoßen wird. Am Freitag, 10. Januar, 2020 findet dann um 19.30 Uhr im Bahnhofssaal in Schweizer-Rheinfelden der Neujahrsempfang statt.

„Das Besondere an den gemeinsamen Aktivitäten zwischen den beiden Rheinfelden bildet für mich die Kontinuität im gesamten Jahresablauf. Es sind nicht einzelne wenige zufällige Momente der Begegnungen, sondern stetige gemeinsam getragene Veranstaltungen mit den unterschiedlichsten Akteuren“, beschreibt Oberbürgermeister Klaus Eberhardt das Miteinander. Sein Schweizer Amtskollege Franco Mazzi sieht es so: „Ich fühle mich an diesen Anlässen nicht nur als Teil von Rheinfelden/Schweiz, sondern als Teil eines Rheinfelden. Einer Stadt, einer Region mit gemeinsamer früher Geschichte und einer doch so unterschiedlichen neuen Geschichte. Die heutige Zusammenarbeit macht unser Rheinfelden in zwei Ländern besonders.“

Angesprochen auf kommunale Entwicklungen ist sich das deutsche Stadtoberhaupt sicher: „Badisch Rheinfelden konnte in den letzten Jahren eine Position als familienfreundlicher Gewerbestandort mit einer schönen Umgebung des Dinkelbergs ausbauen. Im Fokus stehen auch die vielfältigen Bestrebungen, den Erlebnisraum Rhein weiterzuentwickeln. Hier freue ich mich über das Projekt „Rheinuferrundweg extended“ mit vielen kleinen charmanten Projekten auf deutscher und Schweizer Seite zwischen Grenzach-Wyhlen und Bad Säckingen. Dieses Leuchtturmprojekt wird seitens der Europäischen Union immerhin mit 70 Prozent gefördert.“ Dazu verrät Stadtammann Mazzi: „Die regelmäßigen Treffen der beiden Verwaltungen aufgrund einer gemeinsamen Städteplanung von 2003, die zum Lernen voneinander anregen und Gemeinsames anpacken lassen, machen mich stolz.“

Gemeinsame Projekte, wie Raumentwicklung, Entente Florale, Verkehrssymposium zur Siedlungs- und Verkehrsentwicklung am Hochrhein wurden bereits in Angriff genommen. Doch welche Bestrebungen sind für 2020 angesagt? Der Schweizer Rathauschef Franco Mazzi ist vollends überzeugt: „Das schöne Projekt Rheinliebe, welches ursprünglich auf dem Rheinuferweg beider Rheinfelden basiert, startet an den vorgesehenen und neu mit partizipierenden Orten und Städten und führt nach Fertigstellung zu einem noch besseren Freizeiterlebnis.“ Für Klaus Eberhardt ist gewiss: „Auch zukünftig werden Verkehrsthemen eine tragende Rolle spielen wie auch das Bemühen der Raumschaft entlang des Rheins, den Rhein weiter als Natur- und Erholungsraum voranzubringen.“

Silvester-Feier

Die beiden Rheinfelden laden wieder zur grenzüberschreitenden Silvester-Feier mit verschiedenen besinnlichen Abend-Veranstaltungen und dem gemeinsamen Silvester-Feuerwerk an der alten Rheinbrücke ein.