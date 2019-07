Gartentrends und Inspirationen erhalten die Besucher rund um das Thema Garten, Haus und Lebensart. Besondere Höhepunkte sind dieses Jahr die täglichen Vorträge zu Themen wie Kräuterkunde, Blütenküche, biologische Gartenbaukurse, Pflanzenschutz oder gar Kräuterkosmetik. Das ansprechende Angebot reicht von Blumen, Pflanzen und Kräutern aller Art, Gartentechnik und Gartenmöbeln, über dekorative Accessoires in allen Facetten, Terrakotta, Keramik bis hin zu Wintergärten. Alles, was das grüne Herz begehrt, um sich die gewünschte Wohlfühloase für den Sommer zu schaffen. Gärtner und Gartengestalter kreieren Themenwelten und laden zum Anschauen, zum Träumen, zum Genießen und zum Verweilen ein. Die Messegastronomie in idyllischer Lage am Schloss lädt mit kleinen Köstlichkeiten zum gemütlichen Verweilen ein. Auf der wunderschönen Rheinterrasse lassen sich deutsche Spezialitäten und Cocktails bei einem einmaligen Ausblick auf den Rhein genießen. Mitten im grünen Gartenareal sowie in der schattigen Bogenhalle gibt es Schwarzwälder Spezialitäten zu entdecken. Auch das Restaurant „Beuggen 1“ bewirtet wieder in gewohnter Manier direkt vor der wunderschönen Schlosskulisse.

Rheinfelden (roh) Die Firma SüMa Maier, mit Geschäftsführer Dieter Maier, veranstaltet Märkte und Messen in der Region. Von der Planung, Organisation, Durchführung und Marketing kommt bei SüMa Maier alles aus einer Hand. Ein Garant dafür, dass Veranstaltungen reibungslos verlaufen und insbesondere ein treuer Stamm von Ausstellern stets zu verzeichnen ist.

1982 wurde das in Rheinfelden-Herten ansässige Unternehmen gegründet. Dieter Maier hatte im Vorjahr eine neue Veranstaltungsreihe entwickelt, welche einmalige Momente rund ums Essen, Trinken und Lifestyle möglich macht. So fanden 2018 im Mai erstmals die Kulinaria auf Schloss Beuggen und die Feina im August/September auf Schloss Schönau in Bad Säckingen statt. Seit Jahren gibt es in der Rheinfelder Innenstadt mittwochs den beliebten Cityflohmarkt, der bis Oktober stattfindet. Für ganzjährige Flohmärkte im großen Stil werden auch Messehallen in größeren Städten angemietet, in denen viele Aussteller Platz haben, weist Dieter Maier im Gespräch hin. Offenburg, Freiburg, Ravensburg und Friedrichshafen sind einige bedeutende Stationen. Als Rheinfelder Spezialität gilt das nostalgische Cityfest mit verkaufsoffenem Sonntag, welches jährlich am Himmelsfahrtag beginnt. Legendär sind auch die DiGa-Gartenmessen auf Schloss Beuggen. Weitere Veranstaltungen rund um Garten, Haus und Lebensart finden unter Federführung von SüMa Maier in anderen Städten ebenfalls statt. Und nicht zu vergessen Märkte (6. bis 8. September), welche seit einigen Jahren mit dem Hamburger Fischmarkt in enger Kooperation mit dem Gewerbeverein Rheinfelden über die Bühne gehen.