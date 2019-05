Rheinfelden – Freunde von Straßenfesten kommen am Monatsende wie in Vorjahren, voll auf ihre Kosten: SüMa Maier und der Gewerbeverein Rheinfelden (Baden) veranstalten das 14. Cityfest in der Innenstadt von Christi Himmelfahrt an. Vom Donnerstag, 30. Mai, bis Sonntag, 2. Juni, freuen sich Betreiber von Fahr- und Kirmesgeschäften, Marktständen und kulinarischer Imbiss-Spezialitäten auf einen Markt, der vieles zu bieten hat. Und: An allen vier Tagen wird Livemusik mit regionalen Coverbands geboten. Gewohnter Höhepunkt und Tagesabschluss ist der verkaufsoffene Sonntag am 2. Juni.

Geschäftsführer Dieter Maier von SüMa Maier Messen Märkte und Events GmbH aus dem Stadtteil Herten ist zuversichtlich, ein buntes Markttreiben mit Marktständen, Gastronomieangeboten, Fahrgeschäften und einem tollen Bühnenprogramm auf die Beine zu stellen.

Die Kirmes bietet Spaß für die ganze Familie. Von Kinderkarussellen, über Schieß- und Losbuden, bis hin zum Kettenkarussell ist für Jedermann etwas dabei. Die Schausteller – voran Organisator John Kurze aus Freiburg – freuen sich auf alle großen und kleinen Besucher auf dem Friedrichplatz, dem Oberrheinplatz und im Kastanienpark.

Neben Kurzweil ist für das leibliche Wohl aller Besucher und Geschmäcker gesorgt. Nicht nur die einheimischen Gastronomen, welche sich hervorragend mit der Veranstaltung ergänzen und diese unterstützen, sondern auch die Gastronomiemeilen direkt an der Bühne beim Rathaus, sowie auf dem Oberrheinplatz, laden zum Verweilen ein. Was die Parksituation anbelangt, finden sich zentral zum Veranstaltungsort gelegen, insgesamt sechs öffentliche Parkhäuser, in den umliegenden Seitenstraßen ergibt sich die eine und andere Parkmöglichkeit.

Zwischen Oberrheinplatz, Friedrichplatz, Kastanienpark, bis über den Karlsplatz in die Karlstraße bieten allerlei Marktstandbetreiber unterschiedlichste Waren an, wie ein großes Angebot an Lederwaren, Kunsthandwerk, Schmuck und Accessoires. Einen guten Griff haben Dieter Maier und seine Crew mit der Verpflichtung des Rheinfelder Urgesteins, Klaus Böffert beim Musikprogramm getan.

Ein Großteil des Rheinfelder Einzelhandels im Gewerbeverein öffnet seine Geschäfte am verkaufsoffenen Sonntag (2. Juni) von 13 bis 18 Uhr.

Infos und Musikprogramm im Internet: http://www.suema-maier.de/Events/cityfest.php

Festzeiten

Donnerstag, 30. Mai von

13 bis 23 Uhr (Fronleichnam), Freitag, 31. Mai von 14 bis 23 Uhr, Samstag, 1. Juni von 11 bis 23 Uhr und am Sonntag, 2. Juni von 11 bis 20 Uhr (verkaufsoffen von 13 bis 18 Uhr).