von Ralf H. Dorweiler

In der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses ging es um die Einrichtung einer flexiblen Nachmittagsbetreuung an der Dinkelbergschule. Einstimmig gaben die Ausschussmitglieder dem Gemeinderat auf den Weg, diese zu beschließen. Dabei soll es sich um eine testweise Einrichtung handeln, die mit den bisherigen Zahlen allerdings wirtschaftlich noch schwer darstellbar ist.

Eltern machen sich seit anderthalb Jahren stark

Seit etwa anderthalb Jahren haben Eltern auf dem Dinkelberg dafür geworben, dass an der Dinkelbergschule in Minseln und an der Außenstelle in Eichsel eine flexible Nachmittagsbetreuung angeboten wird. Die Ortschaftsräte hatten sich dem gegenüber bereits positiv geäußert, jetzt nahm das Vorhaben, das schließlich von einer Elterninitiative vorangetrieben wurde, im Hauptausschuss eine entscheidende Hürde.

Für das Angebot fallen Gebühren an

Zum Schuljahr 2019/20 soll – zunächst für ein Schuljahr befristet – an beiden Standorten für die Grundschulkinder eine flexible Nachmittagsbetreuung an drei Tagen, Montag bis Mittwoch bis 16 Uhr, eingerichtet werden. Dafür fallen auch Gebühren an. Für die Betreuung bis 14 Uhr (die an allen drei Tagen zu buchen ist), fallen monatlich 26 Euro an. Täglich buchbar sein soll die flexible Verlängerung bis 15 oder gar bis 16 Uhr. Bis 15 Uhr fallen bei einer eintägigen Buchung 22 Euro an, 26 Euro bei zwei Tagen und 50 Euro pro Monat an allen drei Tagen. Bis 16 Uhr kostet die Betreuung an einem Tag monatlich 32 Euro, an zwei Tagen 54 und an drei Tagen 75 Euro.

Natürlich muss die Verwaltung für das Betreuungsangebot zunächst Geld in die Hand nehmen. Einmalig werden ungefähr 21 500 Euro für Umbau und Ausstattung fällig. Jährlich müssen 28 500 Euro zusätzlich für Personal abgebildet werden.

Den Bedürfnissen der Eltern Rechnung tragen

Eine flexible Betreuung soll den Bedürfnissen von Eltern Rechnung tragen, die aufgrund beruflicher oder anderer Verpflichtungen eine Betreuung ihres Kindes über die Unterrichtszeit hinaus benötigen. Die Stadt befindet sich seit Beginn des Schuljahres 2018/19 im Austausch mit der Schule und den Elternvertretern der Dinkelbergschule. Anfang März startete die Stadt eine verbindliche Bedarfsanalyse, bei der der benötigte Betreuungsumfang abgefragt wurde. Wählbar waren alle Wochentage und Zeiten bis 17 Uhr. Optional konnte auch angegeben werden, ob ein Mittagessen gewünscht wird.

Für Donnerstag und Freitag besteht kaum Bedarf

Bei der Analyse wurde festgestellt, dass in Minseln für den Donnerstag und Freitag nur für zwei Kinder Bedarf angemeldet wurde, in Eichsel nur für ein Kind. Montag bis Mittwoch kamen in Minseln aber im Schnitt vier bis sieben Kinder zusammen, in Eichsel waren es drei bis neun Kinder. Eigentlich war eine Mindestteilnehmerzahl von zehn Kindern pro Betreuungszeit definiert worden. Diese wurde zwar nicht erreicht, der Bedarf der Eltern wurde von der Stadt aber trotzdem erkannt.

OB hofft auf steigende Anmeldezahlen

„Wir hoffen natürlich, dass die Anmeldezahlen steigen“, sagte Oberbürgermeister Klaus Eberhardt in der Sitzung. Falls sich das Angebot im kommenden Schuljahr etablieren sollte und die Anmeldezahlen im laufenden Schuljahr sowie für das Schuljahr 2020/21 auf mindestens zehn Kinder pro Betreuungszeit steigen sollten, will die Stadt das Angebot der flexiblen Nachmittagsbetreuung für Schüler der Dinkelbergschule dauerhaft einrichten.

Neue Räume für beide Standorte sind nötig

An beiden Standorten werden für das Angebot neue Räumlichkeiten benötigt. In Minseln sind die Räume des katholischen Kindergartens im Gespräch. Um die mitnutzen zu können, müsste die Küche verlegt werden. Die Stadt verhandelt mit der katholischen Kirche bezüglich einer möglichen Übernahme der flexiblen Nachmittagsbetreuung ab dem Schuljahr 2020/21.

17000 Euro an zusätzlichen Kosten

In Eichsel ist in Absprache mit den Vereinen angedacht, das Probelokal im Gemeindehaus umzufunktionieren. Die angrenzende Küche könnte mitgenutzt werden. Hier müsste die Stadt die Betreuung selbst gewährleisten. Abzüglich der Einnahmen durch Gebühren entstünden für Minseln im Haushalt zusätzliche jährliche Kosten in Höhe von rund 10 000 Euro, in Eichsel geht es um 7200 Euro.

Lob aus dem Ratsrund für die Initiatoren

Die Ausschussmitglieder hofften in der jüngsten Sitzung durch die Bank, dass die Anmeldezahlen noch ansteigen und das Angebot somit dauerhaft werden kann. Ein großes Lob aus dem Rund ging an Stephanie Müller, die das Projekt mit Stephan Brachat und einer Elterninitiative angestoßen hatte. Müller dankte allen Beteiligten für die schnelle Umsetzung.