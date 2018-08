von SK

Rheinfelden – Vor kurzem noch hat er seinen 70. Geburtstag gefeiert. Alois Stöcklin saß natürlich im Sattel – zusammen mit 40 Weggefährten bei einer Sonderfahrt beim Radkriterium in Rheinfelden. Erst vor ein paar Tagen nahm er in Hessen an der „Tour der Hoffnung“ teil. Am Mittwoch Tag verstarb Alois Stöcklin am Nachmittag bei einem Unfall in Basel. Er war mit dem Rad unterwegs und wurde von einem Lastwagen erfasst. Er erlag seinen schweren Verletzungen noch am Unfallort.

Mit 18 tritt er in den Radsportverein ein

Mit 15 Jahren begann Alois Stöcklin, sich für Radsport zu interessieren. Am 1. April 1967 trat er als 18-Jähriger in den Radsportverein ein. Der ausgebildete Spengler fand schnell heraus, dass seine große Stärke in der Ausdauer lag und weniger in kurzen, schnellen Rennen. 1980 reifte in ihm die Idee, mit dem Rad zu den Olympischen Spielen nach Moskau zu fahren. Russland verweigerte ihm die Genehmigung, auf russischen Straßen mit dem Rennrad unterwegs zu sein. Also suchte er sich ein neues Ziel: Nach eineinhalb Jahren intensiver Vorbereitung mit seinem Trainer Gerhard Berger, in Zusammenarbeit mit der Universität Freiburg und nach einem dreiwöchigen Training mit der deutschen Nationalmannschaft für Straßenrennen, setzte er das Vorhaben um, das sein Leben verändern sollte: Er erradelte sich im Mai 1981 den Langstreckenweltrekord mit sagenhaften 9819 Kilometern in einem Monat. Stöcklins Frau Verena, sein Bruder Ottmar und viele Freunde waren bei der Organisation behilflich. Auch sein Arbeitgeber, die Firma Hoffmann-La Roche in Grenzach, habe immer Verständnis für seine Passion gehabt, sagte Alois Stöcklin in einem Zeitungsgespräch.

Bei der Tour der Hoffnung von Anfang an dabei

Ein anderes besonderes Erlebnis war die Teilnahme im Helferteam beim Race across America, bei dem rund 5000 Kilometer von vier Fahrern in sieben Tagen zu bewältigen sind. Stöcklin, der selbst etwa 10 000 Kilometer im Jahr auf dem Fahrrad zurücklegte, war von dem USA-Rennen begeistert. Als sein Freund Georg Thoma aus Hinterzarten ihn 1983 fragte, ob Stöcklin Lust und Zeit hätte, eine Benefizradtour mitzufahren, sagte er gleich ja. Damals waren Dieter Kürten, Klaus Peter Thaler und Jupp Kapellmann dabei. Mittlerweile ist die „Tour der Hoffnung“ 35 Jahre alt. Stöcklin war immer stolz, von Anfang an dabei gewesen zu sein. Seit 2011 organisierte Stöcklin mit dem Radsportverein Rheinfelden (RSV) jedes Jahr im Mai eine eigene Benefizradtour für die Kinderkrebshilfe in Freiburg. Dabei wurden drei Strecken angeboten: 50, 100 und 200 Kilometer, Start und Ziel war am Oberrheinplatz.

Weiter als von der Erde bis zum Mond

2017 feierte der Radsportverein Alois Stöcklins 50-jährige Mitgliedschaft. Seit 1988 führte er den Verein als erster Vorsitzender. Sein Stellvertreter, Eberhard Sutter, schätzte, dass Stöcklin mehr als eine halbe Million Kilometer auf dem Rad zurückgelegt haben musste. Das ist weiter als von der Erde bis zum Mond.

Große Bestürzung beim Oberbürgermeister

Wie es am Mittwochnachmittag zu dem Unfall in Basel kam, ist noch nicht geklärt. Bisher steht fest, dass Alois Stöcklin an der Einmündung der Schwarzwaldstraße in die Grenzacherstraße von einem Lastwagen erfasst wurde. Erste Reaktionen in Gesprächen und sozialen Medien zeigen, wie beliebt Stöcklin war. Es herrscht tiefe Trauer über den Verlust des großartigen Menschen und Sportmanns. Oberbürgermeister Klaus Eberhardt sprach am Donnerstag von einem schweren Schlag für die Stadt. „Alois Stöcklin war ein außerordentlich engagierter Mitbürger, der uns viele herausragende Momente der Sportgeschichte geschenkt hat.“ Persönlich habe er an ihm seine klare Haltung, sein großes Herz und seine Bescheidenheit geschätzt. „Er war niemand, der sich in den Vordergrund gestellt hat“, so Eberhardt. Ein Termin für die Trauerfeier steht noch nicht fest.

