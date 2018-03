Rheinfelden Stadt sucht Laienrichter: Welche Voraussetzungen Schöffen erfüllen müssen

Derzeit werden bundesweit neue Schöffen für die Amtszeit von 2019 bis 2023 gesucht. Auch in Rheinfelden. Bewerber können sich beim Bürgerbüro melden.

Die Stadt Rheinhelden muss mindestens 33 Frauen und Männer vorschlagen, die am Amtsgericht Lörrach und am Landgericht Freiburg als Vertreter des Volkes an der Rechtsprechung in Strafsachen teilnehmen. Wer am Ende zum ehrenamtlichen Richter ernannt wird, entscheidet das Amtsgericht – denn die Anwärter für dieses Ehrenamt müssen einige Bedingungen erfüllen.

„Meiner Meinung nach ist ein gesunder Menschenverstand die wichtigste Voraussetzung“, sagt Gemeinderätin Hannelore Nuß, die bereits in der zweiten Periode Schöffin am Amtsgericht Lörrach ist und davor am Land-, Sozial- und Verwaltungsgericht Erfahrungen gesammelt hat. „Ich habe nie bereut, dieses Ehrenamt angetreten zu haben, denn es ist sehr wertvoll, als ,normaler’ Bürger einen Einblick in die Justiz zu bekommen.“ Nuß gibt aber auch zu bedenken, dass sich gerade Arbeitstätige gut überlegen müssten, ob sie dieses Amt mit ihrem Beruf verbinden können. Zwar bekomme man für jedes Jahr vorab einen Terminplan, der ändere sich aber oft, weil Verhandlungen etwa ausfielen oder länger dauerten als gedacht. Im Schnitt sei sie etwa einmal im Monat als Schöffin im Einsatz, sagt Nuß, wobei eine Verhandlung natürlich auch mal mehrere Tage dauern könne.

Auch Ewald Lützelschwab aus Minseln wurde 2014 vom Amtsgericht als einer von acht Schöffen aus Rheinfelden gewählt. Er ist für das Landgericht in Freiburg zuständig. „Für mich ist es Ehrensache, dass man ein solches Amt durchführt, wenn man dafür gewählt wird“, sagt der 61-Jährige. Mit seinem Beruf als selbstständiger Baum- und Gartenpfleger könne er das relativ gut vereinbaren. Schöffen für das Landgericht bekämen vorab zehn Termine für das Jahr mitgeteilt, die sie sich freihalten müssen. Zwei Wochen vor einem Termin erführe man dann, ob dieser stattfindet und wie viel Zeit man einplanen muss. „Dann muss ich meine Arbeit halt entsprechend organisieren“, sagt Lützelschwab.

Noch 2013 wurden alle Anwärter für das Schöffenamt von den Fraktionen im Gemeinderat vorgeschlagen. „Da damals mehr Transparenz gefordert wurde, können Bürger nun auch direkt anfragen“, sagt Frank-Michael Littwin vom Bürgerbüro. Zehn Rheinfelder hätten das für die kommende Periode bereits getan. Ihre Namen werden nach Ende der Anmeldefrist mit den Vorschlägen der Fraktionen auf eine Liste gesetzt, die der Gemeinderat im Juni beschließen muss. Danach wird die Liste öffentlich ausgelegt, bevor sie an das Amtsgericht geht, wo entschieden wird, wer sich als Schöffe eignet.

Was von Bewerbern erwartet wird

Das Amtsgericht nennt dafür mehrere Voraussetzungen. So müssen Bewerber am 1. Januar 2019 mindestens 25 und höchstens 69 Jahre alt sein, die deutsche Staatsangehörigkeit haben und die deutsche Sprache ausreichend beherrschen. Wer zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt wurde, ist von der Wahl ausgeschlossen. Weiterhin sollten Schöffen über soziale Kompetenz verfügen und das Handeln eines Menschen in seinem sozialen Umfeld beurteilen können. Von ihnen werden Lebenserfahrung und Menschenkenntnis erwartet.

Schöffen in Jugendstrafsachen sollten in der Jugenderziehung über besondere Erfahrung verfügen. Das Amt eines Schöffen verlangt in hohem Maße Unparteilichkeit, Selbstständigkeit und Reife des Urteils, aber auch geistige Beweglichkeit und – wegen des anstrengenden Sitzungsdienstes – gesundheitliche Eignung, heißt es beim Amtsgericht. Juristische Kenntnisse irgendwelcher Art sind für das Amt nicht erforderlich.

Schöffen gesucht

Bewerbung bis 13. April beim Bürgerbüro. Fragen an Frank-Michael Littwin (07623/95407 oder f.littwin@rheinfelden-baden.de). Bewerbungsformulare im Bürgerbüro oder online (www.rheinfelden-baden.de) unter Bürgerservice, Formulare („Schöffenwahl“).