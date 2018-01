vor 3 Stunden Juliane Schlichter Rheinfelden Stadt sieht große Mängel und offene Fragen bei der Planung der A 98

Ein Gutachten bestärkt die Verwaltung in ihrer Kritik am Planfeststellungsverfahren zum Autobahnabschnitt 5 zwischen Karsau und Schwörstadt. An welchen Punkten sich die Stadt besonders stört und welchen Finanzierungsvorschlag sie dem Regierungspräsidium zum Bau eines 400 Meter langen Tunnels unterbreiten will, lesen Sie hier.