von Ingrid Böhm-Jacob

Rheinfelden – Langfristige, vernetzte Organisation zahlt sich für die Stadt bei der Kindergartenbedarfsplanung aus. „Wir haben Glück“, sagt Oberbürgermeister Klaus Eberhardt zur Situation. Die Stellen sind besetzt, wenn auch nur knapp. Eine echte Herausforderung stellt für Cornelia Rösner und ihr Amt Jugend, Familie und Senioren die Planung des Platzbedarfs für die Zukunft dar. Aber auch da kann sie sagen: „Wir sind gut aufgestellt.“ Dennoch warten neue Herausforderungen angesichts weiterer Wohngebiete und des Zuzugs von Familien. Rösners Fazit daraus: „Wir brauchen mehr Plätze."

Viele Tabellen und lokale Entwicklungen haben Cornelia Rösner und die neue Abteilungsleiterin Doris Cimander ausgewertet und verarbeitet, um die Bedarfsplanung so gut wie möglich in den Griff zu bekommen. Dabei zeichnen wachsende Geburtenraten und Einwohnerzuwachs neuen Handlungsbedarf vor. Im Kindergartenjahr 2018/19, das im September beginnt, bieten die 20 Kitas plus Tagespflegeangebote 309 Kindern unter drei Jahren eine Betreuung und 1075 über drei bis sieben Jahre. Dabei wirkt sich der Ausbau der St. Anna-Kindergartens von vier auf sechs Gruppen bereits entlastend aus. Zum Stichtag März gab es erst 299 Plätze für Kleinkinder und 1055 für die über Dreijährigen. Momentan erfüllt die Stadt die vom Gemeinderat politisch gesetzte Quote von 37 Prozent bei der Versorgung der unter Dreijährigen mit Ganztagesangeboten noch nicht ganz. „Es fehlen 13 Plätze“, merkt Rösner an. Bei den älteren Kindern zeigt sie sich überzeugt, dass fast 100 Prozent in die Kita gingen. Dies hält OB Eberhardt auch für eine gesellschaftliche Notwendigkeit, an der sich die Kinderbetreuung der Stadt als Pflichtaufgabe ausrichte. Aktuell sind 37 Familien nicht versorgt, weil alle Plätze belegt sind. Zwar ergeben sich stets Überhänge, weil beim Start die Nachfrage das Angebot übersteige. Während des Jahres reguliere sich die Situation auch wieder durch Abgänge.

Als wichtiges Instrument, um die jährlich nach oben und unten schwankenden Kinderzahlen zu handhaben, erweist sich das Anmeldeprogramm „Little Bird“. Eltern können sich in diesem digitalen System in bis zu fünf Kitas registrieren. Weil alle Einrichtungen und Träger Zugriff haben, lassen sich meist zeitnahe Lösungen finden, wenn sich auch nicht immer die Wunschvorstellung von Eltern am Wohnort verwirklichen lassen.

Die Bedarfsplanung richtet sich an fünf Bezirke aus: Rheinfelden Nord und Süd, Nollingen, Warmbach, Herten/Degerfelden und Dinkelberg mit allen Ortsteilen. Dabei lässt sich die Stadt bei Geburtenzahlen und Einwohnerentwicklung anhand von Prognosen des Statistischen Landesamts und des Stadtbauamts nicht von Maximalzahlen leiten, um eine mittlere Kurve auszuloten. Spitzenwerte werden danach für das Jahr 2025 erwartet, in dem neue große Baugebiete und Wohnungsprojekte in der demografischen Entwicklung durchschlagen.

Wenn die Wohnbau in der Römerstraße neue Wohnprojekte realisiert (wir berichteten), dann gehört eine neue Kita für den Oberbürgermeister zum Programm, um auch für Nollingen mit die Versorgung zu bieten. Eine viergruppige Kita mit etwa 80 Plätzen, davon zwei für Krippenbetreuung gilt als realistisch. Eberhardt kann sich vorstellen, dass im Modell Römerstraße die Wohnbau den Kindergarten erstellt und die Stadt ihn anmietet. Dies würde Spielraum für weitere Investitionen im kommunalen Bereich schaffen. Für Herten stellt sich das Stadtoberhaupt bei der angenommenen Bedarfsentwicklung eine Kooperation mit dem St. Josefshaus vor, wenn das Sabbatjahr mit neuen Einrichtungen vorüber ist. Pro Gruppe rechnet die Stadt mit einer Investition in der Größe einer halben Million Euro.

Die Anstrengungen zielen aber nicht nur darauf ab, ausreichend Plätze zu bieten, sondern auch qualitativ gute Betreuung sicherzustellen. Auch hier würden Erfolge vermeldet und das trägerübergreifend, so Rösner. Die Stadt bietet ihren Fachkräften Extras von der Fortbildung bis zu Gesundheitsvorsorge und für Eberhardt wirkt sich auch die intensive Ausbildung und Übernahme von Praktikanten auf die Personalausstattung positiv aus. Da alle Einrichtungen nur 20 Schließtage haben, gebe es auch eine verlässliche Betreuung durch die Teams, die in einem offenen Konzept arbeiten.

Der Kindergartenbetrieb schlägt sich im Haushalt der Stadt mit Kosten von 7,3 Millionen Euro nieder. Davon entfällt der überwiegende Teil auf Personalausgaben. Das Land leistet aus der Finanzausgleichsumlage für Kinder über drei Jahre 1,7 Millionen und weitere 2,04 Millionen für die Kleinkindbetreuung, unter dem Strich etwa 3,8 Millionen zusammen. Die tatsächlichen Betriebskosten liegen, wie Rösner aus Erfahrung sagt, aber höher und bei etwa 13 Millionen. Vom wachsenden Aufwand bekommen die Eltern aber mit bis 2020 garantierten Gebühren nichts mit. Durch das System der doppelten Sozialstaffelung (Kinderzahl und Einkommenshöhe) erhalten etwa 89 Prozent der Familien ermäßigte Tarife. Diese familienfreundliche Handhabung will Eberhardt nicht ändern, auch wenn die Kostendeckung damit deutlich unter 20 Prozent liegt.

