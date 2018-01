Rheinfelden Stadt nimmt Mobbing an Schulen ernst

Die Schulsozialarbeit war Thema im Hauptausschuss. Die Verwaltung gibt dafür pro Jahr 160.000 Euro aus.

Sozialarbeiter von Caritas, SAK und Kaltenbach-Stiftung vermitteln inzwischen an fünf Schulen bei Konflikten. Sie erarbeiten Einzelfalllösungen, schulen aber auch Kinder, Eltern, Lehrer und ganze Klassen, etwa wenn Mobbing als Problem erkannt wird. Verwaltung und Kommunalpolitik zeigen die Berichte, dass das Geld für die 6,4 Stellen richtig angelegt ist und an dieser Daueraufgabe kein Weg vorbeiführt. Mit 25 000 Euro für 2018 pro Stelle allerdings leistet die Stadt mehr als ein Drittel an den Kosten. Insgesamt rechnet die Verwaltung mit 160.000 Euro als Ausgabe.

Die Sozialarbeiter an der Eichendorff-Schule und am Georg-Büchner-Gymnasium stellt der Caritasverband Landkreis Lörrach, an Gertrud-Luckner-Realschule und Goetheschule ist der SAK (Sozialer Arbeitskreis) beim Einsatz und an der Hans-Thoma-Ganztagsschule die Kaltenbach-Stiftung.

Eine Daueraufgabe

Im Hauptausschuss berichteten aus den drei Einrichtungen Ruth Götzmann, Christine Bintz und Jakob Zwigart am Montagabend eindrücklich von der komplexen Aufgabenstellung, den Schwierigkeiten Erfolg zu messen, aber auch positiven Ergebnissen, die sich für die gute Entwicklung der Kinder mit Blick auf Schule und Elternhaus erreichen lassen. Damit auch Benachteiligungen ausgeglichen werden, machen die Schulsozialarbeiter, soweit es die Stelle zulässt, auch Angebote zur Mitgestaltung an Jugendliche, um durch Gruppenarbeit und Projekte das Sozialverhalten zu verbessern. „Konfliktbewältigung ist ein großes Feld“ im Kontakt nach allen Seiten, heißt es. Und die Praxis zeigt nach den Erfahrungen, dass „Cybermobbing schon in der Grundschule ein Thema“ ist. Was im Sinne der Jugendhilfe geleistet wird, unterscheidet sich dennoch von Schule zu Schule.

An der Schillerschule wird wie an Goethe- und Eichendorffschule seit dem Jahr 2000 schon Schulsozialarbeit geleistet. Inzwischen mit zwei Stellen. Im Schuljahr 2016/17 wurden in der Einzelfallhilfe 148 Fälle notiert, das heißt für knapp 46 Prozent der Schüler. 93 Mal wurde Streit geschlichtet und 28 Mal gab es zum Beispiel eine Mobbingintervention. Die meisten Fälle spielten sich zwischen Sozialarbeitern und Schülern ab, aber oft reiche ein Gespräch nicht. Die Gründe, warum Schüler auffallen, so Ruth Götzmann (Caritas), sind vielfältig. Oft spielen familiäre Probleme (Sucht, Schulden, Gewalt) als Auslöser eine Rolle.

Wichtige Vernetzung

Auch eine Ganztagsgrundschule bildet nach Jakob Zwigart eine Plattform für Konflikte und Gewaltprävention. In Warmbach werden zwei bis vier Streitschlichter pro Jahr ausgebildet, was gut bei den Schülern ankomme. Die Akzeptanz der Lehrer sei da, sie stellen für die Aufgabe Schüler aus dem Unterricht ab. An der Gertrud-Luckner-Realschule stehen vor allem soziales Lernen (Teamarbeit, Zuhören und Sprechen) und Angebote für ganze Klassen, so Christine Bintz, im Mittelpunkt. Zu Schuljahresbeginn gibt es den Klassentag für Fünftklässer zum Kennenlernen. Wichtig halten alle Träger die Vernetzung mit Verbänden, Polizei, Lehrern, sozialen Diensten und psychologischer Beratungsstelle. Auch das Familienzentrum ist Ansprechpartner.

„Ich bin froh, dass es diese Schulsozialarbeit gibt“, erklärt Volker Habermaier als Direktor des Georg-Büchner-Gymnasiums auf Anfrage. Er hält die Schülersituation im Vergleich zu früher für heterogen angesichts sozialer und auch familiär begründeter Probleme. Die Bandbreite sei groß von Schülern, die in die Depression abzugleiten drohen bis zum Mobbing durch neue Medien. Die Schulsozialarbeit am Gymnasium für rund 600 Schüler, die es erst seit zwei Jahren gibt, ist bisher mit einer halben Stelle bewertet. „Man wünscht sich mehr“, sagt Habermeier und denkt dabei an eine volle Stelle. Er nimmt wahr, dass durch die Arbeit von Martina Uehlin die Sensibilität von Schülern und Lernern zunehme: „Es hat Wirkung.“ Das Gymnasium hat zusätzlich ein Präventionskonzept mit Partnern als eigene Initiative entwickelt.

Schulsozialarbeit

In Rheinfelden sind als Träger die Caritas des Landkreises Lörrach am Georg-Büchner-Gymnasium und an der Eichendorff-Schule im Einsatz, der SAK an der Gertrud-Luckner-Realschule und an der Goetheschule sowie die Kaltenbach-Stiftung an der Hans-Thoma-Ganztagesgrundschule in Warmbach. Die Stadt bezuschusst die Arbeit mit 160.000 Euro pro Jahr.