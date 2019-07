von Ingrid Böhm-Jacob

Beim Bauen stößt die Stadt wegen der Sevso-III-Richtlinie an Grenzen. Das zeigt sich bei der Aufstellung des Bebauungsplans Josefstraße. Dort, wo einst das Jahn-Stadion lag, soll Wohnungsbau entstehen, denn der Bedarf ist hoch. Weil das voll erschlossene Bauland mit rund 7000 Quadratmeter aber innerhalb der Zone 2 liegt und damit im engen Radius der Störfallbetriebe, müssen nach dem städtebaulichen Entwicklungskonzept deutliche Abstriche gemacht werden. Statt bis zu 80 Wohnungen, sollen in einem groben Viereck hinter dem Campus zur Kaminfegersraße nur noch 40 entstehen.

Verkleinerung erfolgt nicht freiwillig

Die Verkleinerung des Baugebiets wird nicht freiwillig erfolgen, wie sich am Dienstag im Bau- und Umweltausschuss zeigte. Das Zurückschrauben erfolgt auf Drängen von Evonik Real Estate, der Grundstücks GmbH des Chemieunternehmens im Zuge des Anhörungsverfahrens. Evonik Immobilien erklären darin, dass sie dem Bebauungsplan kritisch gegenüber stehen. Das erläuterte Christiane Ripka (Stadtplanung und Umwelt) bei der Vorstellung des überarbeiteten Bebauungsplanentwurfs.

Die Chemieindustrie in Rheinfelden ist zentrumsnah gelegen. Das Störfallrisiko hat deshalb Einfluss auf die städtebauliche Entwicklung. | Bild: Ingrid Böhm-Jacob

Auch das Potenzial für die Zone 11 erschöpft

Das Unternehmen hält in der Anhörung fest, dass es ihm nicht verständlich sei, warum vom vereinbarten städtebaulichen Entwicklungskonzept abgewichen werden soll. Außerdem hält Evonik fest, dass es damit auch das Erweiterungspotenzial für die Zone 11 „als erschöpft“ erachte. Da das Bürgerheim in der gleichen Zone liegt, aber ebenfalls bauliche Maßnahmen bevorstehen, ist ein Verständigkurs angesagt. Da das „Wohnen am Park“ aber nur eine bestehende Wohnnutzung ersetze, erwartet Oberbürgermeister Klaus Eberhardt dafür keine neuen Hürden. Er betonte aber auch mit Blick auf die Zone elf: „Noch mehr ist nicht möglich.“

Drei Einzelbauten für Mehrfamilienhäuser noch möglich

Dass Evonik darauf drängt, das Bauen aus Sicherheitsgründen einzuschränken, zieht als Folge nach sich, dass die ursprünglich vorgesehene schmale Längsbebauung an der Josefsstraße, die auch drei Punkthäuser umfasste, aufgegeben wird. Möglich sind noch drei Einzelbauten für Mehrfamilienhäuser. Der südliche Teil bleibt Grünzone in städtischer Hand und kann als Ausgleichsmaßnahme für das neue allgemeine Wohngebiet dienen.

Ein schalltechnisches Gutachten ist nötig

Ein weiteres Ergebnis aus der Behördenanhörung ist, dass ein schalltechnisches Gutachten notwendig wird. Darauf legt der Immissionsschutz (Landratsamt) wert. Er erwartet, dass die Realschule mit Mensa in der direkten Nachbarschaft Gewerbelärm verursacht. Das Büro Fichtner aus Freiburg ist mit dem Gutachten beauftragt. Ripka kündigte an, dass es bis zur Entscheidung im Gemeinderat in diesem Monat vorliegen wird.

Schottergärten müssen angelegt werden

Der Bebauungsplan sieht zum ersten Mal aus Umweltgründen vor, dass Schottergärten angelegt werden. Gleichzeitig wird passiver Schallschutz wegen Schule und Verkehr vorgeschrieben. Ein Anschluss an das Wärmenetz der Stadtwerke wird angestrebt.

Fragen der Ausschussmitglieder

Für CDU kündigte Dieter Meier noch eine umfängliche Meinungsbildung bis zum Gemeinderat an. Er sprach sich aber für die Innenverdichtung an dieser Stelle in Abstimmung mit Evonik aus und empfahl, wegen des Anschlusses an das Wärmenetz auch den Klimaschutzmanager einzuschalten. SPD-Fraktionssprecherin Karin Paulsen-Zenke wollte mehr wissen zur Frage, wie viel Erweiterungsspielraum die Richtlinie noch zulasse und ob Zisternen zur Auflage gemacht werden. Heiner Lohmann freute sich, dass wegen der Seveso-Richtlinie jetzt noch ein Grüngürtel bleibt. Nicht einverstanden sind die Grünen allerdings mit der erhöhten Stellplatzforderung ab 80 Quadratmeter.