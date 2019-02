von Ingrid Böhm-Jacob

Für die freiwillige Feuerwehr mit 264 Aktiven brechen neue Zeiten an. Und das gleich in mehreren Punkten. Die Planung der zentralen Feuerwache als das Zukunftsprojekt ist voll im Gang. Parallel dazu verpflichtet die Stadt ihren ersten hauptamtlichen Kommandanten. Mit dem 1. März tritt David Sommer seinen Dienst an. Um die neue Aufgabe voll auszufüllen, wird der 41-jährige Berufsfeuerwehrmann von der Werksfeuerwehr eine weitere Ausbildung über 18 Monate für den gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst absolvieren. Die Personalentscheidung ist mit einem klaren Votum im Gemeinderat gefallen.

Müller geht spätestens in vier Jahren

„Die Feuerwehr stellt sich neu auf", schickte Oberbürgermeister Klaus Eberhardt dem Gespräch im Rathaus voraus. Das wird zwar nicht gleich in allen Einzelheiten gleich sichtbar, denn Dietmar Müller als ehrenamtlicher Gesamtkommandant wird im März erneut für die Führungsaufgabe kandidieren und diese fortsetzen. Die wird aber spätestens in vier Jahren mit dem 65. Lebensjahr in den Ruhestand führen. Bis dahin hat Müller vor, seinen Nachfolger in den Aufgaben zu begleiten, um ihm ein ebenso gut bestelltes Feld zu übergeben, wie er seinerzeit von seinem Vorgänger Salg übernommen habe, betonte er.

Wachsende Aufgaben und größere Verantwortung

Dass es an der Zeit ist, dass auch die Stadt Rheinfelden, wie schon Weil am Rhein und Schopfheim, die Kommandantenaufgabe hauptamtlich besetzt, zeige sich an den wachsenden Aufgaben mit immer mehr Verantwortung und dem hohen Aufwand im Tagesgeschäft, so der OB. Der Abruf zu jeder Zeit für einen Einsatz gilt auch nicht der beruflichen Karriere in einem Unternehmen als dienlich. Müller hat damit zwar keine Probleme, er hat die Unterstützung seines Arbeitgebers. Aber grob über den Daumen, absolviert er übers Jahr gesehen um die 500 Stunden in seiner Freizeit für das Administrative.

Freiwillige Struktur bleibt erhalten

Die vom Gemeinderat erarbeitete Feuerwehrkonzeption geht, so Eberhardt, von einem „gesamthaften Ansatz“ aus, um die Feuerwehr in ihrer freiwilligen Struktur mit allen Abteilungen zu erhalten. Der Findungsprozess für die hauptamtliche Kommandantenlösung ist aus Sicht Eberhardts einvernehmlich, auch mit dem Feuerwehrausschuss und dem Kreisbrandmeister verlaufen, was er als wichtig wertet.

Auch aus internen Kreisen gab es Bewerber

Auch feuerwehrintern wurde Ausschau gehalten und eine Ausschreibung vorgenommen, um geeignete Kandidaten für den gehobenen Feuerwehrdienst zu finden. „Es gab einige Interessenten“, erklärte Hauptamtsleiter Hanspeter Schuler. Als „Knackpunkt“ habe sich die Zugangsvoraussetzung dargestellt. Zum Teil hätten die Bewerber eine fünf- bis sechsjährige Ausbildung machen müssen. Dies ist im Fall David Sommer nicht so. Maximal 18 Monate wird er an Weiterbildung draufsatteln.

Erfahrung im Umgang mit gefährlichen Stoffen

Der Berufsfeuerwehrmann bei der Werksfeuerwehr DSM in Grenzach, in der er als stellvertretender Einsatzleiter fungiert, hat bereits die Qualifikation für den mittleren feuerwehrtechnischen Dienst. Er wirkte als Gruppenführer zuletzt auch in der Abteilung Herten mit, wo die Tagesbereitschaft schwierig ist. Sommer lebt in Wyhlen, ist gelernter Metallbauer und bringt, was für Rheinfelden im Chemiegürtel der großen Unternehmen wichtig ist, Erfahrung aus der Branche im Umgang mit gefährlichen Stoffen mit. Seine Ortskenntnis wurde im Verfahren auch als Vorteil gewertet.

Er übernimmt die größte Feuerwehr im Kreis

Sommer betrachtet die neue Aufgabe als „große Herausforderung“, die er gerne annehme, um die Feuerwehr Rheinfelden weiterzubringen, die Strukturen auszubauen und eine sichere Stadt zu garantieren. Die größte Feuerwehr im Landkreis zu übernehmen, betrachtet er als ein „großes Päckchen“. Die Abteilungen haben bereits mit ihm Bekanntschaft gemacht. Jetzt bindet sich Sommer intensiv in den Prozess zentrale Feuerwache ein.