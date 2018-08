von Verena Pichlerund Ralf H. Dorweiler

Das Rheinfelder Trottoirfest wird nicht umsonst als „Fest der Feste“ bezeichnet. Es soll sogar unermüdliche Traditionalisten geben, die keinen einzigen Festtag ohne einen Besuch vergehen lassen und sogar ihren Urlaub so planen, dass sich die Reise und das Trottoirfest nicht in die Quere kommen können. Was das Straßenfest so beliebt und besonders macht, findet man am besten selbst vor Ort heraus. Man muss sich darauf einlassen und wird seine Erfahrungen machen. Falls Sie aber noch einen Schubser benötigen, haben wir Ihnen hier zehn gute Gründe aufgeführt, das 51. Trottoirfest zu besuchen.

.Kein Trottoirfest ohne Vereine. So viel ist sicher. Nicht nur, dass hinter dem Straßenfest ein eigener Verein steckt, der die gesamte Organisation der Mammutveranstaltung stemmt. Auch an den Festtagen beteiligen sich ausschließlich Vereine, Cliquen und Gruppen – in diesem Jahr sind es 19 Stück – , um die Tausenden von Besuchern mit Essen und Trinken zu versorgen, und ihre eigenen Kassen aufzubessern. Das war übrigens auch die Initialzündung des ersten Trottoirfests im Jahr 1968. Der Kraftsportverein brauchte dringend Geld, um sich eine neue Ringermatte zu kaufen. Auch heute sind die Vereine auf finanzielle Unterstützung angewiesen – und tun auch eine Menge dafür. Wenn das kein Besuchsgrund ist . . . .Dann sind es vielleicht die Festbändel. Die werden vor und während des Festes verkauft. Sie kosten gerade einmal 1,50 Euro pro Stück, und mit dem Kauf hat der neue Besitzer die Chance auf einen von vielen tollen Preisen, die von den örtlichen Gewerbetreibenden gesponsort werden. Die drei Hauptgewinne haben es auch in diesem Jahr wieder in sich: Ein Besuch samt Übernachtung im Europa-Park, eine Tagesfahrt zum Oktoberfest nach München für zwei Personen und ein aufregender Schwarzwaldrundflug. Dafür kann man schon mal in die Taschen greifen. Zumal da der Erlös der Bändel ebenfalls den Vereinen zugute kommt und dafür eingesetzt wird, einen großen Teil des Programms zu finanzieren. .Einen internationalen Flair, verleihen jedes Jahr aufs Neue die Buden der Partnerstädte. Auf welchem anderen Straßenfest in der Region können Besucher schließlich französische Fischsuppe, belgische Waffeln oder Südtiroler Speck probieren? In diesem Jahr gibt’s zwei besondere „Geburtstagskinder“: Seit 50 Jahren bestehen freundschaftliche Bande nach Neumarkt und ins walisische Vale of Glamorgan. Die Briten schicken ihren Männerchor, der nach dem heutigen Donnerstag im Bürgersaal auch am Freitag zur Eröffnung des Trottoirfests auftritt. Apropos – das Band der Freundschaft symbolisiert eine Skulptur, die am Festsamstag im Garten der Freundschaft an der Nollinger Straße feierlich enthüllt wird. .Musik gehört zum Trottoirfest, wie die Maß Bier zum Oktoberfest. Gleich zwei Bühnen werden an den drei Tagen bespielt – die Genres reichen von volkstümlicher Blasmusik über Alpenrock bis hin zu Jazz. Wer also Straßenfeste sonst eher meidet, weil er dem Budenzauber nichts abgewinnen kann, sollte dem Trottoirfest allein schon wegen des Bühnenprogramms eine Chance geben. Das bietet nicht nur viel fürs Ohr, sondern auch fürs Auge: Die Eurodancers erreichten bei der Cheerleading-WM in den USA vordere Plätze und zeigen tolle Choreografien. .Eines wollen wir nicht verschweigen: Natürlich hat auch das Trottoirfest einen gewissen Ruf weg, weil einige Festbesucher deutlich zu tief ins Glas schauen und dann durchaus für Ärger sorgen. Ein Blick ins Archiv der vergangenen Jahre hat aber keine besonderen Schwierigkeiten offenbart, sondern vielmehr eine besondere Atmosphäre, von der Besucher aus nah und fern berichten. Gesellig, gemütlich und trotz tausender Besucher familiär. Dass die Gäste die Stunden auf dem Trottoirfest auch sorglos verbringen können, dafür sorgen die Polizei, Sanitäter und nicht zuletzt der eigene Trottoir-Sicherheitsdienst. Auch der Leiter des Polizeireviers attestiert dem Trottoirfest regelmäßig, eine friedliche Veranstaltung zu sein – trotz des ein oder anderen Querulanten. .Das Wetter ist dem Trottoirfest meist gewogen. Ein Blick ins Archiv zeigt, dass es 2014 letztmalig schlechtes Wetter gab, wobei sich der Festsamstag trotzdem sonnig präsentierte. Dabei hat man vor einem Regenschauer keine Angst, der füllt die Zelte und Stände. Zu hohe Temperaturen führen eher dazu, dass die Besucher teils erst in den Abendstunden, dafür aber umso eifriger auf die Festmeile stürmen. Wenn man den Vorhersagen Glauben schenken darf, ist in diesem Jahr nach der langen Hitzeperiode ab Freitag Abkühlung angesagt. Unter Umständen könnte ein Gewitter beim Aufbau Probleme bereiten, für den Festbetrieb werden bisher heitere Bedingungen mit 16 bis 20 Grad Celsius prophezeit. Da kann man doch gut feiern, tanzen und schlemmen. .Die Lage des Fests ist geradezu ideal. Vor 51 Jahren richtete der Kraftsportverein sein neues Straßenfest noch in der Kronenstraße aus. Aber schon nach zwei Jahren stand der Umzug an: Die überwältigend hohen Besucherzahlen machten den Standortwechsel notwendig. Damit kam das Fest in die Alte Landstraße, wo es auch bis heute noch zu finden ist. Die Festmeile wurde im Laufe der Zeit in Richtung Güterstraße verlängert und hat seit der Jubiläumsauflage zum 50-jährigen Bestehen im vergangenen Jahr auch den Schritt über die Friedrichstraße auf den Friedrichplatz geschafft. Man kommt um das Fest also gar nicht herum. .Prominenz hatte es auf dem Trottoirfest schon immer. Zum einen kommen Bands und Formationen, die zumindest in der Region einen guten Namen haben und Garanten für professionell gespielte Stimmungsmusik sind. Früher gab es auch mal Stars, die man aus dem Fernsehen kannte. Das Äbbelwoi-Urgestein Heinz Schenk war ebenso da wie der Tirolerhut-Liebhaber Billy Mo. Weniger prominent war wahrscheinlich der Elefant, der in den 1970ern das Fest besuchte. Er gehörte zu einem Zirkus und war wegen einer Spende der Clique auf den Namen „Latschari“ getauft worden. Einen Elefanten wird es dieses Jahr nicht haben, aber die ganzen anderen gewichtigen Rheinfelder Persönlichkeiten dürften sich sehen lassen. Immerhin steht im kommenden Jahr die Kommunalwahl an. Da kann es nicht schaden, beim Fest der Feste, beim Trottoirfest, zu sehen und gesehen zu werden. .Fast wären wir am Ende der Liste angekommen, ohne einen der wichtigsten Punkte genannt zu haben: Das Essen. Um eine solche Vielfalt an leckeren Speisen wie beim Trottoirfest zu finden, muss man lange Ausschau halten. Natürlich findet man die bewährten Klassiker, ein Steak, eine Wurst, Pommes, aber auch diejenigen kommen auf ihre Kosten, die ihren Gaumen mit ungewöhnlicheren Geschmackserlebnissen verwöhnen wollen. Die bereits erwähnte Fischsuppe aus Fécamp ist nur eines der Beispiele für Speisen, die nicht bei jedem Fest zu bekommen sind. Auf jeden Fall kann ab Freitag die Küche kalt bleiben. Man wird es trotzdem nicht schaffen, alle Gerichte zu probieren.

