von Ingrid Böhm-Jacob

Ein breites Aufgabenpensum bewältigte das Stadtbauamt 2018 in seinen vier Abteilungen mit 22 Mitarbeitern, damit Entwicklung vorankommt. Bei der Zwischenbilanz im Oktober kam die Verwaltung auf 33 Bauleitverfahren und 146 Bauanträge. Die Verwaltung nahm für ihre Leistungen eine Rekordsumme an Gebühren ein: Über 670 000 Euro bilanziert Bauamtschef Wolfgang Lauer und verweist auf die komplexen, großen Projekte: Hochrheincenter II im Stadtzentrum, Ansiedlung von Fisher Clinical Services und das Wohnbauprojekt im Gebiet Schiller-/Goethestraße.

Den Mitarbeitern geht Arbeit nicht aus

Den Mitarbeitern in Stadtplanung- und Umweltabteilung, im Baurecht und im Tiefbau wird auch 2019 die Arbeit nicht ausgehen, denn es folgen weitere große Objekte. Eines steht schon in der Warteschleife: die Nachverdichtung in der Römerstraße. Die Wohnbau hat bereits im Dezember Bauanträge für die beiden achtgeschossigen Hochhäuser mit jeweils 45 Wohnungen zur Prüfung eingereicht. Geschäftsführer Markus Schwamm erklärt auf Anfrage, startklar zu sein. Sobald der geänderte Bebauungsplan vom Gemeinderat genehmigt ist, möchte er für der Ausschreibung loslegen.

Geförderte Wohnungen für 7,50 Euro

Im Abstand von sechs Monaten und einem avisierten Baustart im Sommer sind Investitionen von jeweils 13 Millionen Euro für jeden Baukörper geplant. Ein Gebäude wird frei finanziert, eines staatlich gefördert. Als Zielgröße rechnet Schwamm trotz steigender Baupreise für die geförderten Wohnungen mit einer Kaltmiete um die 7,50 Euro pro Quadratmeter. Das liegt um rund 33 Prozent unter der derzeitigen Marktmiete. An die werden dann bei Mietpreisen bis elf Euro die frei finanzierten Wohnungen kommen.

Druck auf dem Markt unverändert groß

Nachfrage bestehe für beide Kategorien, heißt es. Den Druck auf dem Markt bezeichnet Schwamm als unverändert hoch. Sein Wunsch ist es, auch bei diesem Projekt „unter zehn Euro zu bleiben“ und in jedem Fall „so preisgünstig wie möglich bauen“. Damit dies gelingt, werden beide Baukörper, die in ihrer Konzeption identisch sind, in einer gemeinsamen Ausschreibung auf den Weg gebracht.

Zwei Hochhäuser auf heutigen Parkflächen

Die Wohnbau wird zunächst das frei finanzierte Gebäude beginnen und sobald der Rohbau steht, mit dem nächsten anfangen. Beide Hochhäuser entstehen auf den heutigen oberirdischen Parkflächen. Die Ersatzstellplätze während der Bauzeit ist bereits gesorgt. Die Wohnbau hat dazu das städtische Gelände bei der DRK-Rettungswache gepachtet. Im weiteren Verlauf sollen an der Römerstraße ein Wohnturm, Reihenhäuser und Kindergarten entstehen und eine auf rund 200 Parkplätze ausgelegte Tiefgarage.

Mix mit Ein- bis Fünfzimmerwohnungen

Zunächst wird ein breiter Wohnungsmix von der Ein- bis zur Fünfzimmer-Wohnung gebaut. Die doppelt so voluminösen Gebäude wie in der Goethestraße benötigen von 15 bis 18 Monaten Bauzeit bis zur Fertigstellung. Die Baugenehmigung wird bis März erwartet. Es ist zwar ein“großer Schluck aus der Pulle„ wie Schwamm sagt, den die Wohnbau mit der Nachverdichtung Römstraße nimmt, den Wohnungsmangel lässt sich damit aber dennoch nicht lösen. Denn inzwischen dränge auch der Mittelstand angesichts nicht mehr bezahlbarer Mieten bis über 15 Euro/Quadratmeter zur Wohnbau.

Wohnbau steigt auch im Bürgerheim ein

Die wird in diesem Jahr auch als Investor für betreutes Wohnen beim Bürgerheim groß einsteigen. Im Februar entscheidet sich der Architektenwettbewerb unter zwölf Büros. Schwamm kann sich vorstellen, dass zum Jahresende an Stelle des Hauses D Neues fürs Wohnen in Verbindung mit dem Bürgerheim entsteht. Als Partner der Stadt packt die Wohnbau damit ein zehn Millionen Neubauprojekt an.

Schnelle Entscheidungen bei Bauanträgen

Das heißt auch grundsätzlich Arbeit fürs Bauamt. Wer einen Bauantrag stellt, hat Anspruch auf eine Entscheidung innerhalb von zwei Monaten. Das gilt auch für komplexe Projekte, betont Wolfgang Lauer. Wird im Kenntnisgabeverfahren gebaut, übernimmt der Architekt die komplette Verantwortung für die Richtigkeit der Planung. Dies wird aber immer weniger praktiziert, stellt der Bauamtschef fest. Es bewähre sich nicht, das Risiko stelle sich als zu groß dar, haftbar gemacht zu werden.

Leitplanungen finden alle im Haus statt

Bewährt habe sich aber, dass die Baurechtsabteilung bedeutsame Projekte, die sich nach Paragraph 34 ins Baugesetzbuch einzufügen haben, jetzt dem Ausschuss vorstellt. Dass Bauvoranfragen innerhalb eines Jahres von 32 auf 18 zurückgingen, sieht die Verwaltung darin begründet, dass die Kollegen die Bauherrn umfassend beraten, so dass diese dann gleich mit dem Bauantrag kommen können. Arbeitskraft und Zeit binden ganz besonders Bebauungspläne. Externe Büros seien voll ausgelastet, heißt es, so dass diese Leitplanungen alle im Hause gemacht werden. Das stelle sich als effektiver und kostengünstiger für die Stadt dar.