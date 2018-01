Rheinfelden St. Josefshaus vermittelt Menschen mit Behinderung Jobs in Unternehmen

Menschen mit Behinderung leisten wertvolle Arbeit. Das wissen auch viele Betriebe zu schätzen. Das St. Josefshaus vermittelt die passenden Jobs.

In den Werkstätten des St. Josefshauses leisten 400 Menschen mit Behinderung wertvolle Arbeit. Sie erledigen Industrieaufträge in der Metall- und Holzwerkstatt und arbeiten in den im St. Josefhaus integrierten Betrieben wie Gärtnerei, Näherei oder Wäscherei mit. Sogenannte „Jobcoaches“ helfen dabei, die passende Arbeitsverhältnisse zu vermitteln.

Menschen mit Behinderung sind oft in ihrer Belastbarkeit eingeschränkt und können nicht das Gleiche leisten wie ein Durchschnittsbürger. Zum geregelten Arbeitsablauf brauchen sie einen geschützten Rahmen und arbeiten daher oft in speziellen Werkstätten. Bei den Kostenträgern hat, auch durch neue rechtliche Bedingungen, jedoch ein Umdenken stattgefunden. Sie unterstützen vermehrt auch temporäre Beschäftigungen von Menschen mit Behinderung in regulären Betrieben. Das St. Josefshaus Herten stellt sich dieser Herausforderung bereits seit Jahren und hat 2007 das Inklusionsunternehmen Scala GmbH gegründet, das reguläre tarifliche Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung anbietet. Der Bereichsleiter Arbeit und Geschäftsführer von Scala, Joachim Trüby, gestaltet mit seinem Team neue Wege für Vereinbarungen mit Unternehmen.

Der Caritasverband Hochrhein beispielsweise nennt diese Vereinbarungen "Tandemverträge", das sind Verträge zwischen Beschäftigten, den Betrieben und der Werkstatt. Das Spektrum der Arbeitsfelder reicht von Produktionshilfe in Industrieunternehmen über hauswirtschaftliche Arbeiten in Kindergärten und Sozialeinrichtungen bis zur Tätigkeit im IT-Bereich wie das Scannen von Akten.

Die Jobcoaches, zu Deutsch etwa Arbeitstrainer oder -assistenten, Wolfgang Grab und Ronja Lütte vom begleitenden Dienst des St. Josefshauses, suchen und vermitteln geeignete Arbeitsplätze. Dazu schauen sie sich die Klienten für einen Arbeitsplatz in der freien Wirtschaft genau an und vermitteln sie über Praktika, Gespräche und Zwischenlösungen.

Das kann dann etwa so aussehen wie bei der St.-Josefshaus-Bewohnerin Susanne, die ihren Nachnamen lieber nicht nennen möchte. Sie arbeitet von Montag- bis Donnerstagmorgen im hauswirtschaftlichen Bereich im Waldorfkindergarten in Nollingen mit. Das mache ihr „enormen Spaß“, die Kinder und Eltern mögen sie sehr. „Ich habe viele Geschenke von den Eltern zu Weihnachten bekommen, und als ich bei schlechtem Wetter keine Schneehose hatte, wurde sofort eine für mich besorgt“, erzählt sie stolz. Wenn das Mittagsgeschirr abgewaschen ist, fährt sie mit dem Bus nach Herten und arbeitet dort in der Werkstatt weiter.

Für diese Arbeits-Kombinationen schulen die Jobcoaches in den jeweiligen Betrieben einen Mentor, der die Menschen mit Behinderung begleitet. Außerdem besuchen sie die Außenstellen selbst regelmäßig. Dabei hat Grab eine erstaunliche Erfahrung gemacht. „Die Betriebe sehen nicht primär den Zugewinn an Produktivität, sondern haben vor allem einen enormen sozialen Mehrwert. Durch die neuen Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Menschen mit Behinderung findet in den Unternehmen eine spürbare Verbesserung des Klimas statt. “ Trüby ergänzt: „Es wird aufgrund der hohen individuellen Hilfebedarfe längst nicht allen Menschen mit Behinderung gelingen, einen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz auf dem Allgemeinen Arbeitsmarkt zu erhalte.“ Aber jede Stufe in diese Richtung werde positiv erlebt.

Rechtlicher Rahmen

Jobcoach Wolfgang Grab (0151/12064373 oder per E-Mail an wfbm_jobcoach@sankt-josefshaus.de).

2008 ist die UN-Behindertenrechtskonvention in Kraft getreten, ein Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen der Vereinten Nationen. Mit ihrer Unterschrift hat sich die Bundesrepublik dazu verpflichtet, sich für die Gestaltung und Erweiterung der Arbeitsmöglichkeiten für diese Menschen einzusetzen. Daraus ist das neue Bundesteilhabegesetz (BTHG) entstanden, dass in vier Stufen bis 2020 umgesetzt werden soll.