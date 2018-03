Rheinfelden St. Josefshaus: Fit fürs Arbeitsleben

Zwölf behinderte Menschen durchlaufen erfolgreich den Berufsbildungsbereich im St. Josefhaus. Ihnen wurden elementare Fertigkeiten sowie Schlüsselkompetenzen für das Berufsleben vermittelt.

Herten – Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) bieten Menschen mit körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigungen Förderung, berufliche Bildung und die Möglichkeit zur Teilhabe am Arbeitsleben. Zuvor müssen sie den sogenannten Berufsbildungsbereich durchlaufen – das haben zwölf Absolventen im St. Josefshaus nun geschafft.

Zwölf Absolventen haben in diesem Frühjahr die 27 Monate dauernde Ausbildung im Berufsbildungsbereich im St. Josefshaus abgeschlossen und wurden in einer Feierstunde in das weitere Arbeitsleben entlassen. Den Teilnehmern wurden elementare Fertigkeiten sowie Schlüsselkompetenzen für das Berufsleben vermittelt. Sie waren entweder Absolventen eines sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums oder kamen als Quereinsteiger.

Während des dreimonatigen Eingangsverfahrens und des anschließenden Kurses (zwei Jahre) hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, ihre beruflichen Interessen zu entwickeln und auszuprobieren. Sie wurden dabei von Bildungsbegleiter Markus Gebhardt und seinem Team angeleitet. Der Berufsbildungsbereich des St. Josefshauses nutzt dafür vielfältige Beschäftigungsmöglichkeiten sowohl in den eigenen Betrieben wie auch auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Beispiele hierfür sind Hauswirtschaft, Garten- und Landschaftsbau, Industriemontage oder Holz- und Metallverarbeitung. So sollen die Teilnehmer bei ihrer Suche nach dem passenden Platz in der Arbeitswelt gefördert werden. Dazu durchlaufen die Teilnehmer auf sie abgestimmte Praktika, in denen sie wertvolle Erfahrungen sammeln können. Manchmal kommen sie auch richtig glücklich zurück, weil sie den Platz gefunden haben, den sie sich für ihre Zukunft vorstellen können.

Einige Menschen aus diesem Kurs konnten nur mit besonderer Unterstützung kommunizieren, das erfordert von den Fachkräften besonders viel Empathie und pädagogisches Fachwissen. „Wir haben immer einen Weg und eine Lösung gefunden“, sagte Gebhardt.

Neben dem Arbeitsverhalten werden auch soziale Kompetenzen gefördert. Pünktlichkeit, Körperpflege, Gesundheitspflege, Kleidung, Essen, Trinken und Verkehrserziehung stehen auf dem Ausbildungsplan.

Die Absolventen wurden bei der Feier persönlich vorgestellt und zahlreiche Fotos gaben den Angehörigen einen anschaulichen Einblick in den Alltag des Berufsbildungsbereichs. Der Bereichsleiter Arbeit des St. Josefshauses Joachim Trüby hielt die Festansprache. Dabei verglich er den erfolgreichen Abschluss mit dem Ankommen an einem Bahnhof auf der Reise ihrer beruflichen Entwicklung.

„Dieser Bahnhof ist keine Endstation für Sie. Für alle Beschäftigten der Werkstatt für Menschen mit Behinderung gibt es die Möglichkeit, die Reise fortzusetzen. So wie ein Reisender Geld für eine Fahrkarte benötigt, brauchen Sie den Willen und die Kompetenz, um weiter zu kommen. Jeder von Ihnen hat das Recht auf lebenslanges Lernen und kann neue Ziele anstreben. Wir unterstützen Sie dabei.“

Das Zertifikat, das jeder Absolvent bekommen hat, bescheinigt die erreichte Qualifizierungsstufe in den jeweils durchlaufenen Arbeitsbereichen und wurde jedem Absolventen von der Leiterin des Berufsbildungsbereiches Simone Hugenschmidt mit einer Rose überreicht. Der Berufsbildungsbereich wird als zertifizierte Bildungsmaßnahme von der Bundesagentur für Arbeit finanziert. Für Menschen mit besonders hohem Hilfebedarf gibt es im Landkreis Lörrach den Berufsbildungsbereich Intensiv und im Anschluss den Arbeitsbereich Intensiv. Dies ermöglicht den Personen in der WfbM tätig zu sein und dabei Rentenansprüche zu erwerben statt in den Förder– und Betreuungsbereich zu wechseln.

Die Beschäftigung im Arbeitsbereich der WfbM ist zeitlich nicht befristet, aber es wird regelmäßig geprüft, ob die WfbM noch der richtige Ort ist. Manche Personen schaffen den Sprung auf den Allgemeinen Arbeitsmarkt, viele Beschäftigte bleiben für lange Zeit in den Werkstätten und bei anderen nimmt der Hilfebedarf so zu, dass eine intensivere Unterstützung und Pflege im Förderbereich erforderlich wird. Bevor ein Mensch mit Beeinträchtigungen in die Werkstatt aufgenommen wird muss er den Berufsbildungsbereich (abgekürzt BBB) durchlaufen haben.

Hier werden sowohl die Kompetenzen des betreffenden Menschen wie auch seine Interessen genau angeschaut und gefördert. Am Ende gibt es ein landeseinheitliches Zertifikat, welches die individuelle Entwicklung dokumentiert.