Minseln vor 43 Minuten

Spritzig und etwas frivol: Buureobend in Minseln bietet kurzweilige Unterhaltung

Um Ideen sind die Cliquen und Vereine in Minseln nicht verlegen. Was die Akteure in ihrem kurzweiligen „Buureobend“ boten, konnte sich sehen und hören lassen. Der neue Ober-Buur Florian Thomann bestand seine Premiere vor Publikum mit Bravour. Er führte durch das Programm und verlieh die Orden.