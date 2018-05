Rheinfelden Spielplätze gemeinsam fit machen

Der Vereins Spieldorf Herten zieht eine positive Bilanz.

Herten – Das im Jahr 1989 als Verein gegründete Spieldorf Herten bestimmt nach wie vor in vielfältiger Weise die Kinder-und Jugendbetreuung im größten Rheinfelder Stadtteil. An der Hauptversammlung wurde dies einmal mehr deutlich. Dort fielen auch kritische Worte zum Bau des neuen Boule-Platzes am Haus Rabenfels.

Auf besondere Weise zum Ausdruck kommt das Engagement des Vereins im Kinderferienprogramm, im Kinderkulturprogramm, in der Spielgruppe Herten-Treff, in der Zirkusschule Spiedo und der Spielplatzinitiative Meraner-Straße. Der Spieleverleih zählt darüber hinaus zu den Angeboten, die in Herten und in Stadt Rheinfelden die exklusive Jugendarbeit kennzeichnen.

Bei der Jahreshauptversammlung skizzierte der Vorsitzende Simon Hohler die wichtigsten Eckpunkte des vergangenen Jahres, etwa die Teilnahme am Neubürgerempfang, bei dem über die Angebote des Spieldorfs informiert wurde, oder einen Ausflug zum Gastspiel des Zirkus Chnopf in Basel.

Spielplatzplanung mit Kindern und Familien gewünscht

Als wichtigen Punkt bezeichnete er die Spielplatzplanung, an der das Spieldorf beteiligt war. Mit der Spielplatzbeauftragten der Stadt habe man sich insbesondere um die Neuausstattung der Spielplätze an der Meraner Straße und an der Fährestraße gekümmert. Dank der SPD-Fraktion im Gemeinderat habe man mittlerweile so auch ein höheres Budget für die Spielplätze durchgesetzt und auch für Herten mehr Geld für die Ausstattung der Spielplätze zur Verfügung gestellt bekommen. Entsprechende Maßnahmen würden noch in diesem Jahr auf den Spielplätzen an der Meraner- und der Fährestraße umgesetzt. Simon Hohler sprach sich auch für eine weitere Beteiligung von Kindern und Familien bei der Spielplatzgestaltung und der Ausstattung mit Spielgeräten aus.

Als wichtigen Kooperationspartner für das Spieldorf bezeichnete er im weiteren Verlauf seines Berichts das St. Josefshaus. Diese betreffe insbesondere den Zirkus Spiedo, das Kinderkulturprogramm, das Ferienprogramm aber hauptsächlich auch die Spielgruppe.

Als unverständlich bezeichnete er indes den Bau des neuen Bouleplatzes vor dem Haus Rabenfels. Hohler fand, man hätte diesbezüglich abwarten müssen, bis im Rahmen eines Workshops auch in Bezug auf die Planungen für die Außenanlage des Hauses Rabenfels die Vereine beteiligt worden wären. Der neue Boule-Platz würde nur von wenigen genutzt und auch optisch sei der Platz nicht gut umgesetzt worden. Er sei daher gespannt wie es mit dem Nutzungskonzept für das Haus Rabenfels weitergehe. Erfreut zeigte Hohler sich über Fördergelder durch das Landratsamt und des Kreisjugendrings. Eine durchweg positive Bilanz ihrer Arbeit zogen bei der Hauptversammlung die Sprecher der Arbeitskreise. Gespannt sein darf man so auch auf das Kinderferienprogramm, das Eva-Maria Eckerlin in groben Zügen skizzierte. Als Höhepunkt winkt den Kindern und Jugendlichen ein Indianerdorf, das mit offenen Angeboten in der Zeit vom 27. bis 31. August auf der Wiese bei der TuS-Halle entstehen soll. Über die weiteren Angebote werden wir rechtzeitig berichten.

In Vertretung der Ortsvorsteherin lobte Matthias Reiske die Arbeit des Spieldorfs und versprach, sich auch künftig für den Erhalt der Spielplätze einzusetzen, eine Bitte die zuvor auch die zweite Vorsitzende Teresa Andlauer formuliert hatte. Ihr ging es dabei vor allem um den Erhalt des Spielplatzes an der Meraner Straße, wo künftige Planungen vielleicht dazu führen könnten, dass der Erhalt des Spielplatzes in Frage gestellt werden könnte. der Verein hat 137 Mitglieder

Wahl: 1.Vorsitzender: Simon Hohler; stellvertrende Vorsitzende: Teresa Andlauer; Kassierer: Harald Gehrmann; Schriftführer: Markus Förster; Beisitzer: Luise Brombach; Arbeitskreissprecher Spielgruppe: Claudia Walbaum; Arbeitskreissprecher Spielplatz Meraner Straße: Eva-Maria Eckerlin; Arbeitskreissprecher Zirkus Spiedo: Detlef Quay; Arbeitskreissprecher Kinderferienprogramm: Eva-Maria Eckerlin; Arbeitskreissprecher Kinderkulturprogramm: Teresa Andlauer; Kassenrevisoren: Marc Oschwald und Gerd Moser.

Infos im Internet:www.spieldorf-herten.de