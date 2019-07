von Danielle Hirschberger

Spielen, Musik und Unterhaltung stehen im Mittelpunkt des Spielfests in der Schwedenstraße. Aber auch Information und kurze Wege zu Ansprechpartnern. Denn auf knallroten T-Shirts prangte die Aufschrift „Ansprechpartner“ für jedermann deutlich zu lesen und alle Besucher wussten: hier kann ich fragen. Wie OB Klaus Eberhardt betonte: „Diese Ansprechpartner sind nicht nur heute, sondern immer für die Menschen da!“

Ehrenamtliche Helfer des Vereins

IG Spielplatz, gemeinsam mit dem Quartiersmanagement Oberrheinfelden des SAK, mit dem Jugendreferat der Stadt und befreundeten Organisationen wie Rosinka gestalteten das bunte Fest. Dabei sind die Aktiven aktuell: Zum 50-jährigen Jubiläum der ersten Menschen auf dem Mond so die Idee, sind in der Nacht um 3 Uhr Leuchtsteine in den Sand gefallen. Daraufhin buddelten die Kinder, gruben tiefe Löcher, warfen den Sand von rechts nach links, um die wertvollen Steine zu finden.

Der OB hatte neben seiner kurzen Eröffnungsrede auch „zwei Päckle“ mitgebracht, ein blaues für die Jungs und ein rotes für die Mädchen. Schnell war die Verpackung abgerissen und die Kinder freuten sich über zwei neue Bälle für den Bolzplatz.

Clown Pat führte durch das Programm, sagte die Gesangseinlagen der jungen Talente aus dem Ort an oder die Tanzeinlage von Schülerinnen der GMS Rheinfelden (ehemals Schillerschule). Deren fünfte Klassen (a und b) säubern regelmäßig den Spielplatz und erhielten als Dank für diese Unterstützung für ihre Klassenkassen einen Scheck in Höhe von 500 Euro überreicht.

Es gab viele kreative Angebote, darunter farbenfrohes Marmorierpapier herstellen, Papier in der Farbschleuder einfärben oder Schmetterlinge basteln. Zahlreiche Geräte luden zur Bewegung ein. Dazwischen konnten sich die Besucher mit Essen und Getränken stärken, alles zu sehr moderaten Preisen. Zauberclown Pat kniff geschickt tolle Tiere und andere Motive aus Ballonen und erfreute die zahlreichen Kinder mit gekonnten Showeinlagen. Beim Kinderschminken gab es lange Staus, denn alle Kinder wollten ein originelles Gesicht haben.

Ehrenamt sichtbar machen

Im Rahmen der Engagierten Stadt soll ehrenamtliches Engagement sichtbar gemacht werden. Integrationsmanager Dragan Stanojevic forderte die Besucher des Festes, deren ehrenamtliches Engagement bekannt ist, dazu auf, sich fotografieren zu lassen. An einem Rahmen war ein Spruchband befestigt: „Ich engagiere mich weil“ und auf dem zweiten Spruchband stand die Antwort des Probanden. Zum Beispiel, weil es Spaß macht, weil nur so die Gesellschaft funktioniert, weil … es gibt viele Gründe. Mit den Fotos werden riesige Banner gedruckt, um der umfangreichen freiwilligen Arbeit in der Stadt ein Gesicht zu geben.

Seit einer Woche besitzen die Streetworker des SAK für ihre mobile Arbeit eine E-Rikscha, Dirk Eckenfels und Martin Rupp stellten das neue Fahrzeug und seine Funktionen (Infostand) vor. Mutige trauten sich auch mal eine Runde auf dem Bolzplatz zu fahren.

Der Stadtseniorenrat nutzte die Gelegenheit, um auf seine zahlreichen Möglichkeiten zur Prävention für Senioren zu Hause aufmerksam zu machen. Mit diesem Fest wird das Rheinfelder Kinderferienprogramm eröffnet, über das ebenfalls informiert wurde.