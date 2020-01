Rheinfelden vor 3 Stunden

Spaß beim Buddeln und Matschen: Neuer Spielbereich mit Naturmaterialien kommt bei Kindergartenkindern in Herten gut an

Im Rahmen eines Projekts des Lokalen Bündnis für Familie haben Eltern von Kindergartenkindern ein Steinfeld und einen Erdbuddelbereich in Herten angelegt. Das Spielen mit naturnahe Materialien soll die Kreativität fördern und würde sich auch positiv auf das spätere Lernen in der Schule auswirken, so Erzieherin Dominique Brunner.