von Leony Stabla

Pünktlichster Besucher des 28. Sparkassen-Spielfests, das der TV Rheinfelden am Sonntag im Europastadion ausrichtete, war ein Regenschauer, der aber glücklicherweise nicht lange blieb und die Teilnehmer nicht abschreckte. So kamen im Laufe des Tages auch in diesem Jahr wieder viele Familien, um zu spielen und eine schöne Zeit miteinander zu verbringen. Darunter war auch Mitarbeiterin Leony Stabla mit Mann und den beiden Söhnen Jakob und Jonas.

Das Miteinander ist hier groß geschrieben

Das Miteinander wird bei diesem Fest besonders großgeschrieben. An 20 Stationen können Kinder Stempel sammeln, 18 davon sind nötig, um einen Wurfgleiter geschenkt zu bekommen, 18 weitere Stempel gibt es, wenn die Eltern die Aufgaben gemeinsam mit den Kindern bewältigen. Ist die Teilnehmerkarte mit allen 36 Stempeln ausgefüllt, gibt es für die Kinder noch ein Eis. Kinderglück pur also und deshalb müssen die Mamas und Papas meist mit von der Partie sein.

Entscheidend ist, es einfach zu versuchen

Wo es los geht, ist frei wählbar, und so dürfen die Kinder entscheiden. Bei uns soll es der Tipp-Kick-Stand der Gemeinschaftsschule sein. Ob man beim Spiel selbst gut abschneidet oder nicht, ist beim Konzept des Spielfests nicht wichtig, entscheidend ist, es zu versuchen. Wir schaffen jeder ein einziges Tor, nicht einmal Papa hat mehr, doch wir haben unseren Spaß und bekommen unseren Stempel. Weiter geht es mit Streetball, Ballfischen und Dosenwerfen. Letzteres scheint Jakobs Königsdisziplin zu sein, denn er räumt mit einem einzigen Wurf gleich alle Dosen ab und will natürlich gleich noch einmal, darf er aber nicht, weil zu viele andere Kinder auf ihren Einsatz warten.

Eine Runde auf der Tartanbahn: Papa erspielt beim Fahrzeugparcours einen Joker. | Bild: Leony Stabla

Pfadfinder sind zum ersten Mal dabei

In diesem Jahr zum ersten Mal dabei sind die christlichen Pfadfinder, die Royal Rangers. Sie betreuen gleich zwei Spiele, das Hütchenspiel und die Slackline. „Für uns ist das eine gute Gelegenheit, auf uns aufmerksam zu machen“, erklärt Stammleiterin Eliane Braun ihre Teilnahme, „außerdem können wir so der Gemeinde etwas zurückgeben.“ Beim Stand der Feuerwehr ist eine riesige Schlange, also versuchen wir uns erst am Regenbogen- und am Fahrzeugparcours der Stepp-Aerobic-Gruppe. Hier muss Papa ran, da das Spiel mit Rock nicht gut zu meistern ist. Er erspielt uns einen Joker für die Wasserrutsche, da wir keine Wechselkleidung dabeihaben. Dafür siegt Mama aber klassisch bei der Wäschestaffel des Eltern-und-Kind-Turnens.

Und am Ende gibt es strahlende Kinderaugen

Jonas entpuppt sich als Naturtalent beim Armbrustschießen, kommt aber beim Trampolin-Springen kaum auf den Kasten, und als wir beim Torwandschießen noch weniger treffen als beim Tipp-kick, müssen wir alle lachen. Den Pony-Hüpfparcours meistern wir spielend, doch beim zweiten Hüpfspiel, dem Sackhüpfen, weigern wir Eltern uns, also brauchen wir den Joker der Feuerwehr und müssen nun doch eine Weile anstehen. Das Brettspiel der Eichendorffschule und das Wurfspiel der Sparkasse noch, und schon kommen wir zur Schubkarrenstaffel, bei der unsere Kinder lieber allein antreten. Zum Abschluss geht‘s zur Hüpfburg und dann gibt es endlich den Wurfgleiter, das Eis und natürlich strahlende Kinderaugen.