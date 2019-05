von Horatio Gollin

Die kirchliche Sozialstation schließt das Haushaltsjahr im Plus. Ausgaben von drei Millionen Euro stehen Einnahmen von 3,1 Millionen gegenüber. Um zu ihren Einsatzorten zu kommen, legten die Mitarbeiter in der Pflege im vergangenen Jahr 109 000 Kilometer mit dem Auto zurück. Nach wie vor sucht die Einrichtung Personal für ihre Dienste.

Beratungsbesuche nehmen zu

Im vergangenen Jahr versorgte die kirchliche Sozialstation 989 Personen mit medizinischen und Pflegedienstleistungen daheim, das waren 17 weniger als 2017. Geschäftsbereichsleiterin Stephanie Grün sprach von einer Zunahme bei den Beratungsbesuchen von 419 (2017) auf 502 (2018). Bei Schulungen im häuslichen Umfeld gab es einen Rückgang von 71 auf 45. In Summe fanden in Rheinfelden 89 778 Hausbesuche statt, gegenüber 93 238 Hausbesuchen im Jahr 2017. Dabei fuhren die Mitarbeiter 109 055 Kilometer, rund 20 000 Kilometer weniger als im Vorjahr.

Fast 46 Personen in der Pflege beschäftigt

In der Pflege waren 2018 durchschnittlich 45,5 Personen beschäftigt. Die Zahl der Mitarbeiter in allen Bereichen der Sozialstation, war von 28,11 (2017) auf 25,53 Vollzeitstellen (2018) zurückgegangen. Grün führte die Einbußen auf übliche Fluktuationen zurück und hielt fest, dass die Sozialstation zu den Einrichtungen gehöre, die Personal suchen müssen.

Zwei Auszubildende sind angestrebt

2018 gab es nur einen Auszubildenden im dritten Lehrjahr an der Sozialstation. Angestrebt werden zwei Auszubildende pro Lehrjahr. Laut Bereichsleiterin Kerstin Posniak bestehen die Voraussetzungen dafür innerhalb der Caritas-Sozialstationen Hochrhein gGmbH mit einem neuen Ausbildungskonzept. In Rheinfelden stehen drei Praxisanleiter den Azubis als Ansprechpartner zur Verfügung stehen.

Die kirchliche Sozialstation bildet auch in häuslicher Alten- und Krankenpflege aus. | Bild: Ingrid Böhm-Jacob

Tagespflege ist sehr gefragt

Sehr gefragt ist die Tagespflege berichtete Inge Thoma als Leiterin. In der Einrichtung in der Adolf-Senger-Straße wurde die Anzahl der Plätze von 17 auf 24 Plätze ausgebaut wurde, wöchentlich kommen im Schnitt 80 Personen.

Dorfhelferinnen betreuen 40 Familien

Die Dorfhelferinnen betreuten 40 Familien. Liane Frey als Bereichsleiterin kam dabei auf 4643 Arbeitsstunden. 2017 waren es 4310. Die tägliche Einsatzdauer betrage zunehmend weniger als vier Stunden in einer Familie, so dass immer mehr Einsätze gesplittet werden und die Dorfhelferinnen manchmal drei oder vier Familien an einem Tag aufsuchen.

Eine massive Zunahme stellte Frey bei der Nachfrage für Essen auf Rädern fest. In Rheinfelden wurden 176 Personen damit versorgt, 2017 waren es 152. Es wurden 38 894 Essen ausgeliefert.

Bedarf bei der Hauswirtschaft steigt

Auch bei der Unterstützung in der Hauswirtschaft steigt der Bedarf. Es wurden 10 631 Hausbesuche mit 15 126 Stunden geleistet, während es im Jahr zuvor 9010 Besuche mit 14 500 Arbeitsstunden gewesen waren. „Wir können nicht mehr alle versorgen. Der Arbeitsmarkt ist leer“, meinte Frey. Unterstützung werde dort geleistet, wo die familiäre Situation am dringlichsten sei.

Zahl der Vollzeitstellen sinkt

„Dieser Bereich macht Sorgen“, stellte Geschäftsführer Rolf Steinegger für den Dienst Caritas Young Care fest, da nur eine Krankenkasse kostendeckende Entgelte bezahle. 2018 wurden 13 Kinder in der Kranken- und Intensivpflege betreut und 43 Kinder beraten, 2017 waren acht in der Pflege und 35 Kinder in der Beratung gewesen. Die Zahl der Vollzeitstellen war in dem Bereich von 7,1 auf 6,6 Stellen gefallen und die Zahl der Mitarbeiter von 19 auf 18 gesunken.

Überschuss von 99000 Euro

Grün legte dar, dass das Jahr 2018 in Rheinfelden mit einem Überschuss von 99 165 Euro schloss. Dem Aufwand von 3,1 Millionen Euro standen Einnahmen von drei Millionen gegenüber. Allerdings schloss das operative Ergebnis ohne Zuschüsse mit einem Minus von 30 827 Euro ab. Neben Spenden wird die Sozialstation von der evangelischen Kirche mit 5500 Euro, der katholischen Seelsorgeeinheit mit 29 256 Euro und der Stadt mit 45 000 Euro unterstützt.