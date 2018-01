Rheinfelden/Bad Säckingen Sozialplan steht: Wie es für die Belegschaft von Umicore am Hochrhein weitergeht

Sozialplan steht: Wie es für die Belegschaft von Umicore am Hochrhein weitergeht

Nach langen Verhandlungen haben sich der Betriebsrat und die Geschäftsleitung der Umicore Rheinfelden und Bad Säckingen über einen Transfersozialplan und einen Interessenausgleich geeinigt.

Über den Sozialplan wurde die Belegschaft in einer Betriebsversammlung im Bürgersaal Rheinfelden informiert, wie die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) in einer Pressemitteilung schreibt.

Inhalte des Sozialplans sind zum einen die Transfergesellschaft, die laut IG BCE von der Belegschaft "sehr positiv" aufgefasst wurde, ein altersgestaffelter Abfindungsfaktor, ein Sockelbetrag sowie weitere Beträge für Kinder und für Schwerbehinderung. Ältere Arbeitnehmer erhalten die Möglichkeit, in Altersteilzeit zu gehen.

Die ersten Kündigungen treten frühestens im dritten Quartal 2018 in Kraft und die letzten Mitarbeiter werden im ersten Quartal 2020 das Unternehmen verlassen, was ein verhältnismäßig langer Zeitraum für die Umsetzung der Betriebsänderung sei, heißt es weiter in der Mitteilung.

Standorte am Hochrhein werden zusammen gelegt

Nach dem Zusammenschluss der beiden Standorte Rheinfelden und Bad Säckingen werden 160 Vollzeit-Arbeitsplätze erhalten. Dazu kommen 28 Stellen in der nicht vom Stellenabbau betroffenen Abteilung Forschung und Entwicklung, welche vorerst in Rheinfelden bleiben wird, sowie die ebenfalls nicht betroffenenelf Stellen im Kundenservice und Einkauf.

Außerdem wurde eine Standortsicherung bis zum 31. Dezember 2022 und eine Investitionssumme von zwölf bis 13 Millionen Euro ausgehandelt, welche am 12. Januar 2018 von der Konzernleitung bestätigt wurde. Insgesamt sind von der Maßnahme 53 befristete und 112 unbefristete Arbeitsverhältnisse betroffen.

Betriebsratsvorsitzender zieht positives Feedback

Betriebsratsvorsitzender Jörg Heinig habe nach der Verkündung des Sozialplans in Gruppen- und Einzelgesprächen ein überwiegend positives Feedback zum Verhandlungsergebnis erhalten. „Es waren sehr schwierige Verhandlungen, weil die Vorstellungen am Anfang sehr weit auseinandergingen. Deshalb mussten wir zäh und ausdauernd verhandeln, weil uns von der Geschäftsleitung nichts geschenkt wurde", wird JörgHeinig in der Pressemitteilung zitiert.

Heinig weiter: "Nach dem Abschluss können wir als Arbeitnehmervertretung mit dem Ergebnis zufrieden sein. Das Feedback aus der Mannschaft war bis jetzt überwiegend positiv, und wird als fair empfunden, was den Nachteilsausgleich sowie den zeitlichen Ablauf betrifft. Somit hat sich unser langer und harter Kampf doch gelohnt."