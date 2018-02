Rheinfelden Soziales Netzwerk: Blick für Demokratie schärfen

Rheinfelden: Vorbeugen statt heilen – Soziales Netzwerk der Stadt nimmt mit der vierten Präventionsdekade einen neuen Anlauf. Das Angebot richtet sich an alle Generationen

Rheinfelden (ibö) Vorbeugen statt heilen: Die Aktiven im sozialen Netzwerk der Stadt machen damit gute Erfahrungen. Deshalb findet im März mit der vierten lokalen Präventionsdekade ein neuer Anlauf statt. In gemeinsamer Aktion mit Referenten werden Kinder, Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen für ein aktuelles gesellschaftliches Thema sensibilisiert. Zehn Tage lang drehen sich Veranstaltungen zum Mitmachen, Diskussionen und Vorträge um den Titel: „Bunt find ich gut“. Dabei wird bewusst gemacht, wie sich Demokratie stärken lässt, um extremistischen Tendenzen entgegenzuwirken.

Das Thema ist komplex und anspruchsvoll. Doch Andreas Kramer (Leiter Jugendreferat) Annah Hinnah (Leiterin Jugendhaus) stellen sich in der Lenkungsgruppe mit Cornelia Rösner (Amt für Jugend, Familie und Senioren) ebenso der Herausforderung wie der soziale Arbeitskreis (SAK), der gerade in Oberrheinfelden seit Jahren wichtige Quartiersarbeit betreibt. Für Cornelia Rösner steht das Thema an oberster Stelle, denn Demokratie und Teilhabe gehören zusammen. Erstmals richtet sich das Präventionsthema nicht nur an junge Menschen, sondern ist auf die gesamte Gesellschaft zugeschnitten. Auch Kindergärten spielen eine wichtige Rolle, dort lernen Eltern und Kinder gemeinsame in der Erziehungsarbeit. Dass Demokratie kein Selbstbedienungsladen sein kann, sondern ein schützenswertes Gut, das immer wieder erarbeitet werden muss, stellen alle Beteiligten in den Mittelpunkt der Betrachtung. In diesem Sinne ist es dem Netzwerk soziale Stadt wichtig die Leute zu sensibilisieren und zu aktivieren.

Für Andreas Kramer und Annah Hinnah bietet das gesellschaftliche Thema viele Ansatzpunkte. Als sichtbares Zeichen können sich alle Engagierten ein farbiges Kunststoffarmband mit der Aufschrift: „Bunt find ich gut“ anlegen, so dass öffentlich sichtbar wird, wer für Demokratie und Teilhabe eintritt. Dass sich demokratisches Verständnis nicht einfach ergibt, erleben Hinnah und Kramer als Erfahrung. Sie sagen deshalb, dass daran gearbeitet werden muss. Demokratieverständnis habe ich nicht von Geburt an wie blonde Haare, meint Hinnah. Beteiligung und Mitwirkung gleich Teilhabe schützt erfahrungsgemäß vor radikalen Lösungen.

Dass Kompromisse zu guten Lösungen führen, gehört zum lebenslangen Lernprogramm. Das fängt in der Kindheit an. Den Netzwerkpartnern und dem Amt für Jugend, Familie und Senioren ist es auch wichtig, Kinder und Jugendliche zu hören. Sie sollen sich eine Meinung bilden können, um zu entscheiden. „Bewusstseinsbildung mit offenen Augen“ nennt Andreas Kramer die dritte Säule der lokalen Präventionsarbeit. Im vergangenen Jahr ging es darum junge Menschen zu schützen, und ihnen zu zeigen wie sie aus einer problematischen Situation herauskommen. Davor wurde ein Angebot gemacht, das Jugendliche stärkt, damit sie Gefahren erkennen und ihnen entgehen.

Es hat sich im Land herumgesprochen, dass Rheinfelden beispielhaft in der Prävention vorangeht und sich die Partner im Netzwerk zehn Tage Zeit dafür nehmen. Auch für Günther Schmidt (SAK) bietet die kommende Dekade wieder gute Anknüpfungspunkte, um Impulse für Diskussionen zu geben. Als Teilnehmer an der Demokratiekonferenz vor einigen Monaten sei er beeindruckt zurückgekehrt. Die Chancen zur Teilhabe zu verbessern, ist ihm ein Anliegen. Schmidt freut sich dass über den aktiven Bewohnerbeirat in Oberrheinfelden schon viele Leute erreicht werden: „Wir haben gute Strukturen in Rheinfelden."

Die Auftaktveranstaltung am Dienstag, 6. März, trägt die Überschrift: „Vom Ich zum Wir: Die Zukunft wartet nicht“. An der Podiumsdiskussion, die OB Klaus Eberhardt in der Stadtbibliothek eröffnet, referiert Kriemhild Büchel-Kapeller vom Bregenzer Büro für Zukunftsfragen. Sie und der OB gehören auch zu den Teilnehmern auf dem Podium, außerdem Sarah Händel, die Landesgeschäftsführerin des Verein Mehr Demokratie, der emeritierte Professor für Soziologie, Ueli Mäder und Udo Wenzl (Experte für Kinder- und Jugendbeteiligung, Waldkirch).