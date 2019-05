von Ralf H. Dorweiler

Zum „Tag der Nachbarn“ am Freitag, 24. Mai, soll es im Bürgertreffpunkt Gambrinus ein „Interkulturelles Hoffest“ geben. Zahlreiche Akteure der sozialen Landschaft Rheinfeldens sind an der Planung und Ausrichtung beteiligt. Bei einer Presseinformation stellten die Macher das Hoffest vor, bei dem das Miteinander im Vordergrund stehen soll. Wenn es gelingt, könnte es sich in der Stadt etablieren.

Schlemmen und Bühnenshow genießen

Besseren Kontakt zu den Nachbarn wünscht sich laut einer Umfrage eine Mehrheit der Deutschen. Passend dazu wurde im vergangenen Jahr der bundesweite Aktionstag „Tag der Nachbarn“ ins Leben gerufen. In diesem Jahr wird sich Rheinfelden daran beteiligen. Mit einem Interkulturellen Hoffest soll ein Angebot geschaffen werden, das alle Rheinfelder zusammenführt. Von 18 Uhr an wird am 24. Mai auf dem Hof des Bürgertreffpunkts Gambrinus und im dort beheimateten Tafelladen gefeiert, geschlemmt und bei einem anregenden Bühnenprogramm entspannt.

Viele Menschen helfen mit

Organisatoren sind zahlreiche Akteure aus dem sozialen Bereich. Mit dem von Stefanie Franosz geleiteten Bürgertreffpunkt Gambrinus und der Freiwilligenagentur wird die städtische Beteiligung deutlich. Vom SAK Quartiersmanagement und der Sozialen Stadt haben Günther Schmidt und Christine Tortomasi Planungsaufgaben übernommen. Das Netzwerk Ehrenamt und die Engagierte Stadt sind ebenso dabei. Der Tafelladen unter der Leitung von Harald Höhn wird einen Teil seiner Räumlichkeiten und Infrastruktur für die Bewirtung zur Verfügung stellen. Auch Kunden helfen bei der Bewirtung mit.

Küche aus aller Herren Länder

Vorgesehen ist, sechs verschiedene Küchen geschmacklich vorzustellen, wie Slavica Stanojevic vom Runden Tisch Mitgemischt informiert. Neben klassischer badischer Küche werden Gerichte vom Balkan zubereitet, türkische Spezialitäten dargereicht, afghanisch-iranische Leckereien geboten, afrikanische Geschmäcker bedient und zu guter Letzt auch Gerichte aus der russischen Küche kredenzt.

Diana Stöcker eröffnet das Fest

Getränke gibt es natürlich auch – alle nichtalkoholisch. „Wir können auch ohne Alkohol wunderbar feiern“, sagt Slavica Stanojevic dazu. Bei der Getränkeausgabe werden Bewohner der Wohngruppe Kronenstraße des St. Josefshauses helfen (die ansonsten auch für die Dekoration zuständig sind). „Jeder nach seinen Fähigkeiten“, berichtet die zuständige Mitarbeiterin des St. Josefshauses, Kerstin Meyer. Die Veranstaltung wird um 18 Uhr mit einer Ansprache von Bürgermeisterin Diana Stöcker und einem musikalischen Beitrag beginnen.

Bands, Solisten und Tanzgruppen

Den ganzen Abend über werden sich Bands, Einzelmusiker, Tanzgruppen und andere kulturelle Gruppen und Künstler präsentieren. Unter anderem hat die Band „Handicaps“ von Bewohnern des St. Josefshauses zugesagt, ebenso die Kunstküche von Christina Kuhn, die ein Action-Painting erstellen wird, oder Tänzer von Just Dance. Für Kinder gibt es Spielangebote.

Gelder über den Landkreis beantragt

Auch der Verein Rosinka hat seine Unterstützung zugesagt: Neben der russischen Spezialitäten sind auch die Rosinka-Kinder mit Tanzvorführungen beteiligt. Während auf der Bühne das Kulturprogramm läuft, können es sich die Gäste schon schmecken lassen. Auch für Mitbürger, die wegen des Ramadan noch fasten, wird zum Fastenbrechen um 21.18 Uhr noch genug da sein. „Wir haben Gelder über den Landkreis und Programme der Sozialen Stadt beantragt“, so Stanojevic. Man könne darum für Essen und Getränke Preise anbieten, die jedem Besucher die Teilnahme ermöglichen.

Gutscheine für Freigetränke

Schmidt informiert, dass alle direkten Nachbarn über einen Flyer und Gutscheine für Freigetränke zum Mitfeiern eingeladen sind. Man freut sich aber über alle Rheinfelder und rechnet mit hohem Zulauf. Damit es nicht zu laut wird, soll um 22 Uhr die Musik abgedreht werden. Um 23 Uhr wird das Fest beendet.

Natürlich gehen zunächst alle von gutem Wetter aus. Falls es allerdings in Strömen regnen sollte, wird unter Pavillons, in den Tafelladen und ins Café des Gambrinus ausgewichen.