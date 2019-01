von Petra Wunderle

Nachdenklich und hoffnungsvoll kämpferisch zugleich gaben sich die Redner am Sonntag beim Neujahrsempfang der Genossen des SPD-Ortsvereins Minseln/Dinkelberg. Ehrengäste der Veranstaltung waren Oberbürgermeister Klaus Eberhardt in seiner Funktion als Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion und Jonas Hoffmann als Mitglied des Kreisvorstands der Sozialdemokraten.

Abhaken und in die Zukunft schauen

Mit dem Satz, „das Beste, was man aus SPD-Sicht über 2018 sagen kann, ist vermutlich, dass es vorbei ist“, beschrieb die Ortsvereinsvorsitzende Eveline Klein prägnant das vergangene Jahr. Ihr Stellvertreter Wilhelm Hundorf stellte den neuen Bilderkalender vor (siehe Erklärtext), in dem sich im Jahr 2019 alles um „Lieblingsorte“ dreht. Viele Gäste waren in den Bürgersaal im Meisler Rathaus gekommen. Es war eine illustre Gesellschaft aus Stadt und Land, und gerne stießen sie auf das neue Jahr miteinander an.

Rückenwind aus Bund und Land täte gut

Neben einem Rückblick setzte Eveline Klein beim Ausblick Schwerpunkte. Die Musterfeststellungsklage und das Gute-Kita-Gesetz seien SPD-Erfolge, eine solidarische Bürgerversicherung und ein wirklich realistischer Mindestlohn sollten weitere klare Ziele der SPD sein. Dabei, so Klein, täte etwas Rückenwind aus Bund und Land für die anstehenden Kommunalwahlen sicherlich gut. Auf kommunaler Ebene habe man viel diskutiert und eine SPD erlebt, die sehr lebendig, engagiert und immer noch motiviert, ist.

Sozialdemokratische Werte vor Ort umsetzen

„Für uns ist die SPD nach wie vor die Partei der Demokratie, der sozialen Gerechtigkeit und der solidarischen Gesellschaft. Diese Werte versuchen wir hier vor Ort ganz konkret umzusetzen, wenn es um bezahlbaren Wohnraum geht, um gerechte Bildungschancen oder um die Anliegen vieler Bürger, die sich an uns wenden.“ Die Zusammenarbeit im Ortsverein und auch zwischen den Ortsvereinen beschrieb Klein als sehr gut.

Bürgerbus auf dem Dinkelberg ist ein großes Projekt

Ein großes Projekt im Ortsverein ist ein Bürgerbus für den Dinkelberg und ganz Rheinfelden, für alle, die die Linienbusse nicht nutzen können. Beim Thema Ortsdurchfahrt und der zunehmende Verkehr durch Minseln, glaubt der Ortsverein nicht an die Aussagen des Verkehrsministers Hermann, wonach die Eröffnung des Zubringers 2020 keine Verkehrsbelastung für Minseln und Karsau bringen wird.

Das Drängen auf den Bau des fünften Autobahnabschnitts

Klein: „Wir wollen dass die zugesagten Verkehrszählungen vor und nach der Eröffnung des Zubringers auch wirklich durchgeführt werden. Und wir wollen, dass die A 98, Abschnitt 5, so schnell wie möglich verkehrswirksam gebaut wird und zwar mit der von uns geforderten Überdeckelung. Wir sind im Einklang mit der Bürgerinitiative, aber auch mit dem Gemeinderat und der Stadt Rheinfelden." Bezüglich der Kommunalwahl zeigte sich der Ortsverein zuversichtlich, dass gute Listen zusammengestellt und ein engagiertes Wahlprogramm vorgelegt würde.

Viele Themen beschäftigen auch den Kreistag

Klaus Eberhardt gab einen Einblick in die Themenvielfalt im Kreistag. Die SPD sei für alle Themen gerüstet. Dabei hob er Gesundheit, Sicherheit, Bildung, Umwelt, Autobahnfortführung, Nahverkehr und die Elektrifizierung der Hochrheinstrecke heraus. Passend zum aktuellen Thema „Frieden“ erzählte Jonas Hoffmann die biblische Jahreslosung auf: „Suche den Frieden und jage ihm nach.“