Rheinfelden Sonntagsverkauf spaltet die Gemüter

Leistungsschau im Gewerbegebiet Schildgasse stößt vor allem bei der SPD-Fraktion im Rheinfelder Gemeinderat auf Kritik.

Aus Sicht der Verwaltung verhält sich die Stadt vorschriftsmäßig, wenn sie insgesamt vier verkaufsoffene Sonntage pro Jahr genehmigt, die in Verbindung mit Festen oder prägenden Veranstaltungen stehen. Ordnungsamtsleiter Dominic Rago beruft sich dabei auf das Regierungspräsidium als Prüfinstanz und verweist auf die von den Veranstaltern eingereichten Konzepte, inklusive Besuchererwartungen, die dies belegen.

Dennoch und trotz der klaren Ansage des Oberbürgermeisters, „die Stadt plant keine Ausdehnung“, grummelt es vor allem in der SPD. Kritik entzündet sich dabei weniger am Sonntagsverkauf beim Cityfest im Sommer und während der Märkte-Veranstaltung im September, sehr wohl aber an den beiden Leistungsschauen im Gewerbegebiet Schildgasse. Hier meldete besonders Wilhelm Hundorf Bedenken an. Es handle sich mindestens um „grenzwertige Events“, erklärte er im Gemeinderat, weil es sich um „Verkaufsförderung für Möbel und Gebrauchssachen“ handle.

Vorneweg hat Alfred Winkler für die Fraktion darauf hingewiesen, dass es sich um eine schwierige Entscheidung handle und er bedauert, dass ein von den Kirchen terminiertes Gespräch am 1. März so spät mit der Kommunalpolitik geführt werde.

Winkler erinnerte daran, dass es in einer säkularen Gesellschaft jede Menge Menschen gebe, die sich mit der Frage der Sonntagsarbeit beschäftigen. So wie es Stimmen gibt, sich an Sonntagen wie an Werktagen zu verhalten, so bestehe auch eine umgekehrte Bewegung, um den Sonntag zu schützen. Winklers Wunsch: Beiden einigermaßen gerecht zu werden.

Gustav Fischer (SPD) erinnerte auch als Vorsitzender des Gewerbevereins daran, dass es Wunsch der Stadt gewesen sei, dringend etwas für die Innenstadt zu tun, um die Strukturen zu verbessern. Er warnte davor, einen Spalt zwischen Kirche und Gewerbe zu treiben und verwies darauf, dass er immer dafür gewesen sei, mit den Kirchen zu sprechen. Die beiden Sonntagstermine 3. Juni und 9. September genehmigte das Gremium mit einer Gegenstimme, bei den Terminen in der Schildgasse gab es sechs Gegenstimmen.