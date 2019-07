Herten – Das Josefshaus kann in diesem Jahr auf 140 Jahre seines Bestehens blicken. Deshalb gibt es im Verwaltungsgebäude die Ausstellung „140 Jahre Schwestern im St. Josefshaus“. Dazu findet zum 40. Mal das Sommerfest statt, welches immer für viele schöne Stunden sorgte. Mitarbeitende und Bewohner des St. Josefshauses rechnen am Wochenende, vom 29. Juni (14 bis 19 Uhr), und 30. Juni (11.30 bis 19 Uhr) wieder mit vielen lachenden Gesichtern und zwei schönen Tagen.

Bei jedem Wetter sollen Bewohner, Familienangehörige, Freunde und Besucher gute Laune und einmal mehr viel Vergnügen rund ums St. Josefshaus im Stadtteil Herten haben. Die lieb gewonnene sommerliche Veranstaltung ist Garant, dass Menschen mit Behinderung und Gäste erneut zwei spannende Tage mit vielen unterhaltsamen Angeboten erleben. Altbewährtes und immer wieder Neues lassen das Sommerfest zu einem Erlebnis werden. „Jung und Alt sollen dabei auf ihre Kosten kommen“, sagt Stefan Zandt, seit zehn Jahren Organisator des Sommerfestes im St. Josefshaus, welcher in den vergangenen Wochen erneut ein ansprechendes Programm zusammengestellt hat. Dass 400 Mitarbeitende an beiden Tagen ehrenamtlich helfen, wertet er als einen besonderen Beitrag für das St. Josefshaus. In all den vier Jahrzehnten haben sich die Mitarbeiter mächtig ins Zeug gelegt. Immerhin wenden sie jährlich insgesamt ehrenamtlich rund 2000 Stunden dafür auf. Unterstützung haben sie in diesem Jahr vom Sportverein Herten und dem TuS Herten.

Schön findet Stefan Zandt, dass der psychologische Dienst am Sommerfest wieder mit zwei Programmpunkten vertreten ist. Und auch das Bähnle sichert wieder einen Zubringerdienst (Park and Ride) zwischen Markhof und St. Josefshaus, so dass auch Parkmöglichkeiten am Markhof genutzt werden können. Musikalisch eröffnet wird das Fest um 14.30 Uhr von der Schülerband der Karl-Rolfus-Schule Just Do It. Im Anschluss danach unterhalten die Bands der Musikschule Rheinfelden: Red Moon und Blue Eye.

Zahlreiche Führungen an beiden Tagen finden statt. Und auch das Schultheater der KRS wird in der Halle am Samstag und Sonntag „Die drei Räuber“ darbieten. Vielfältig stellt sich die Kunstküche am Sommerfest dar, wo es Action-Painting auf Papier und die Filz-Werkstatt gibt. Teilnehmende Künstler sind Birgit Weiler (Silberschmuck), Heiko Arnold (Pappmachefiguren), Sabina Thamm (Kartengestaltung mit Stempeln) sowie Kathrin Maj und Marko (Acrylbilder und Windlichter).

Als besonderer Höhepunkt gibt es am Sonntag, 15.30 Uhr, in der Kirche des St. Josefshauses ein Konzert für Orgel und Sopran von Irmtraud Tarr und Andrea Jarnach unter der Ankündigung „Dance With Me“.

St. Josefshaus

Das St. Josefshaus Herten begleitet seit 140 Jahren Menschen mit Behinderungen und Menschen im Alter und hält dafür ein vielfältiges, auf den Einzelnen zugeschnittenes Angebot der Assistenz, Förderung und Pflege bereit. Dazu kann das St. Josefshaus auf eine Kompetenz und Erfahrung zurückgreifen, die es im Dienst des Nächsten auszeichnet.

Gegründet von Schwester Theresia Scherer und Pfarrer Karl Rolfus stellen christliche Werte die Unternehmensbasis dar. Mit Stammsitz in Rheinfelden betreuen derzeit rund 1500 Mitarbeitende in 15 Gemeinden und Städten rund 2400 Menschen im gesamten südbadischen Raum.